Фотофакт: В Бобруйске фура застряла под мостом 28.09.2019, 20:05

Фото: vbobruisk.by

Водитель не рассчитал высоту моста.

В Бобруйске грузовая фура "Рено премиум" застряла под мостом, который был для нее слишком низкий.

Как пишет “Вечерний Бобруйск”, это случилось утром 27 сентября на улице Парковой под железнодорожным мостом.

Причиной ДТП стала невнимательность водителя: он ехал через город транзитом, не знал особенностей местных дорог и не обратил внимания на знак ограничения высоты.

В то утро в городе был довольно сильный туман, однако водитель мог увидеть знак, да и оценить визуально, что мост низкий.

Около двух часов движение на этом участке дороги было ограничено. Чтобы вытащить машину из-под моста, пришлось немного спустить колеса. Помощь водителю оказали сотрудники ГАИ.

Фото: vbobruisk.by

Фото: vbobruisk.by