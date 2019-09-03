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«Кто же тогда будет работать на заводе за $ 200?»

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  • 3.09.2019, 7:56
  • 1,147
«Кто же тогда будет работать на заводе за $ 200?»
иллюстрационное фото

О «Табакерках» и киосках простых смертных.

«Почему «Табакерки» можно ставить, а киоски с водой и шоколадом нет? Отвечаю: хозяин первых — близкий друг Лукашенко, который получил монополию на эту деятельность. Бесплатно или нет, это уже другой вопрос. А вот в появлении частных киосков власти не заинтересованы. Кто же тогда будет работать на заводе за 400 рублей и жить от зарплаты до зарплаты?», - пишет телеграм-канал «Типичная Беларусь».

«Табакерки» — это очередной пример двуличия Лукашенко. С одной стороны, он «топит» за спорт, показывает, как заботится о здоровье нации, а с другой стороны разрешает травить эту самую нацию.

Каждый сам решает курить ему или нет, но когда покупка сигарет доступна на каждом углу, возле школ и универов, и прочих мест скопления людей, то тут все становится очевидно. Ставка сделана на прибыль, а не на здоровье людей!»


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