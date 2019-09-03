Павел Левинов: Областной комиссии со мной скучно не будет 3 3.09.2019, 10:27

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Павел Левинов

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитник намерен использовать свои возможности по максимуму.

Одного из самых известных белорусских правозащитников, жителя Витебска Павла Левинова включили в состав областной избирательной комиссии. Для многих это стало неожиданностью, в том числе и для самого правозащитники: последние 5 или 6 избирательных кампаний прошли для него в борьбе за то, чтобы попасть хотя бы в участковую комиссию. И борьба это была безрезультатной.

В интервью «Радио Рация» Павел Левинов подчеркнул, что у члена областной комиссии возможностей заметить фальсификации или какие-то другие махинации не так много, потому что комиссия не занимается подсчетом бюллетеней.

Но он собирается выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством, и будет требовать этого от других: -

«Да, я понимаю, что мне будет нелегко, - что комиссия состоит из 13-ти членов, и один мой голос против 12-ти, скажем, ничего не значит. Но я имею право посещать и окружные комиссии, и участковые комиссии, и в том числе присутствовать во время подсчета голосов. Уверен, скучать областной избирательной комиссии с моим участием не придется!», - заявил правозащитник.

Павел Левинов стал единственным правозащитником на Витебщине, которому удалось попасть в избирательную комиссию областного ранга.