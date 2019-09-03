Сергей Веремеенко: Сейчас идет мода на Беларусь и белорусский язык 3.09.2019, 22:54

Сергей Веремеенко

Белорусы все активнее начинают погружаться в свою культуру.

Проблемы национальной идентичности белорусов будут обсуждаться на круглом столе в среду, 4-го сентября, в гродненском Центре городской жизни. Тема круглого стола должно заинтересовать тех, для кого национальная безопасность не пустой звук.

И тут белорусскость играет главную роль. Говорит «Радыё Рацыя» участник дискуссии Сергей Веремеенко:

- Очень важная тема, особенно для Беларуси. Для страны, которая находится под влиянием имперской культуры, имперского языка, под политическим имперским влиянием. Более того, под агрессивным политическим влиянием. Я считаю, что белорусы должны помнить о своей идентичности, надеюсь, что придут люди не только белорусскоязычные, а также русскоязычные, расскажут о своих проблемах, о своем видении будущего.

В условиях потерянной массовой белорусизации образования всех уровней, белорусской интеллигенции следует искать другие, современные способы контрвлияния российскому империализму.

Я думаю, что нам тоже нужно пользоваться тем, что сейчас идет буквально мода на Беларусь. Мода на язык, на наши символы, на те же рубашки с вышивкой. Люди где-то на далеком подсознательном уровне чувствуют, что они белорусы. Невозможно нашу кровь взять и уничтожить. И наша белорусскость раньше или позже у нас проявляется. И очень важная задача, чтобы ее поддерживать.

Начало встречи на круглом столе 4 сентября в 18-30.