Специалисты рассказали, как музыка влияет на наш мозг 4 30.09.2019, 11:49

Музыка несет в себе мощный эмоциональный заряд.

Согласно мнению американского теоретика музыки Джеральда Левинсона (Jerrold Levinson), музыкальный язык является не менее выразительной системой коммуникации, нежели обычный человеческий язык как предмет изучения лингвистики, пишет lenta.ua.

Поскольку музыка несет в себе гораздо более мощный эмоциональный заряд, чем реальные жизненные события, современные психологи все чаще прибегают к использованию музыкотерапии. Объяснить ее положительное влияние на состояние человека можно хотя бы тем, что реакции нашей нервной системы на жизнерадостные и сентиментальные музыкальные произведения совершенно разные. К примеру, участники недавнего эксперимента, прослушав короткую композицию, интерпретировали нейтральное выражение лица как счастливое или грустное в зависимости от того, какую мелодию услышали.

Эмоции, возникшие под влиянием музыки, можно условно разделить на два вида — воспринимаемые и прочувствованные. Это значит, что человек способен понять настроение музыкального произведения, даже если ему никогда не приходилось испытывать подобные ощущения в реальной жизни. Так, при психологических расстройствах депрессивного характера веселая музыка только усугубляет состояние человека, тогда как грустные мотивы, наоборот, возвращают в жизнь яркие краски.

Ученые пришли к следующим выводам:

- поклонники блюза креативны, общительны, вежливы и высокомерны;

- среди любителей джаза чаще всего встречаются творческие, приветливые люди с завышенной самооценкой;

- фанаты классической музыки относятся к интровертному типу личности, но несмотря на это, имеют высокое чувство достоинства и незаурядные творческие способности;

- почитатели рэпа общительны и слегка эгоистичны;

- к числу любителей оперы принадлежат вежливые, открытые, творческие личности;

- фанаты кантри-энд-вестерна отличаются своим трудолюбием и умением легко находить общий язык с окружающими;

- поклонники регги (reggae) имеют высокую самооценку, креативны и общительны, но вот трудолюбие — это точно не про них;

- любители ритмичной танцевальной музыки относятся к экстравертному типу личности, обладают определенными творческими способностями, но не отличаются хорошими манерами;

- у фанатов инди (indie) заниженная самооценка, они не трудолюбивы и зачастую плохо воспитаны;

- почитатели болливуда (музыка из индийских фильмов) очень отзывчивы и дружелюбны;

очень часто у любителей тяжелой музыки — хэви-метал (heavy metal), хардкор и т. д. — заниженная самооценка, но они имеют большой творческий потенциал.

Полученные результаты позволили ученым разработать уникальную в своем роде модель, отображающую связь между музыкальными предпочтениями и характером человека:

Небольшое исследование, результаты которого были опубликованы на сайте Американской ассоциации трудотерапии, показало, что классическая музыка имеет некие реабилитационные свойства.

Эксперимент проводился при участии 16 пациентов, перенесших инсульт правого полушария головного мозга. На протяжении одной недели исследователи вели наблюдение за тем, как классическая музыка, белый шум и тишина влияют на внимательность и визуальное восприятие каждого больного. Полученные результаты фиксировались учеными при помощи специально разработанных визуально-аналоговых шкал (ВАШ, обычно используются для определения степени интенсивности боли). Как и в случаях с креативностью и вождением, тишина не оправдала ожиданий ученых, а вот классическая музыка значительно увеличила длительность концентрации внимания пациентов и улучшила их визуальную память.

Ученые на протяжении долгих лет исследуют влияние музыки на процесс физических тренировок. К примеру, в 1911 году американский ученый Леонард Айрес (Leonard Ayres) обнаружил, что велосипедисты крутят педали гораздо быстрее, слушая ритмичную музыку, чем когда едут в тишине.

Так происходит, потому что музыка просто-напросто заглушает сигналы об усталости. Тело, чувствуя физическое истощение, посылает в мозг соответствующие импульсы о том, что мышцам необходимо время для восстановления сил. Музыка, в свою очередь, предопределяет подобные сигналы и мотивирует человека заниматься дольше. Нужно заметить, что музыкальное сопровождение особенно полезно во время тренировок с низкой или умеренной интенсивностью, так как боль, возникающая во время сильных нагрузок, игнорировать практически невозможно.

Музыкальное сопровождение также помогает человеку распорядиться своим энергетическим запасом наиболее эффективным способом. Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что велосипедисты, слушающие музыку во время тренировки, потребляют на 7% меньше кислорода, несмотря на то, что нагрузка остается неизменной.

«Некоторые психологи утверждают, что люди имеют врожденное предпочтение ритма с частотой 2 герца, что эквивалентно 120 ударам в минуту (bpm — количество четвертных нот в минуту, определяющих скорость воспроизведения композиции), хотя для занятий на кардиотренажерах — беговых дорожках, орбитреках, велотренажерах и т. д. — подходит более ритмичная музыка. По мнению исследователей, так называемым “мотивационным потолком”, обеспечивающим пик продуктивности человека, являются композиции с частотой 145 bpm».