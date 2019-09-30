1 октября в Беларуси ожидается до +17 градусов 30.09.2019, 21:27

Ночью и утром на значительной части территории страны пройдут дожди.

Во вторник, 1 октября, ожидается облачная погода, днем — с прояснениями, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром на значительной части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах — кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный, западный порывистый, на большей части территории — сильный порывистый.

Ночью прогнозируется 7-13 выше нуля, днем воздух прогреется до +11... +17.

2 октября погода будет преимущественно облачная. Временами ожидаются дожди, днем по северо-западу местами пройдут сильные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый.

Ночью термометры покажут 7-13 со знаком "плюс", днем будет от 12 до 19 тепла, по юго-востоку — 20-23 выше нуля.

В четверг, 3 октября, сохранится облачная погода. Временами пройдут дожди, ночью и утром местами по северо-западу — сильные дожди. Ветер будет западной четверти умеренный.

Температура воздуха ночью будет от 7 до 13 тепла. Днем прогнозируется 8-15 со знаком "плюс", по юго-востоку страны — 16-20 выше нуля.