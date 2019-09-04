«Какой чай - уже полседьмого!»: как белоруска сэкономила на электроэнергии 4.09.2019, 9:59

Фото с сайта kp.by

Серьезную выгоду от дифференциальных тарифов могут получить пенсионеры и безработные.

C 1 июля этого года в Беларуси заработали новые дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения. Особенность их в том, что стоимость электричества разная в зависимости от времени суток (ночью дешевле всего) и дня недели (низкий тариф в выходные и праздники). Подобные тарифы давно и успешно существуют в ряде стран, но приживется ли такой тариф в Беларуси, где люди не привыкли следить за временем и уж тем более за счетчиком?

По опыту своих друзей, живущих в Европе, я уже знала, как работает такая система, и решила перейти на нее. Прежде, конечно, пришлось все взвесить и посчитать. На бумаге выгода была незначительной, но я все же решила рискнуть - тем более что переход бесплатный, пишет журналистка kp.by.

Кому подойдет повременной тариф?

Новую систему расчета как-то сразу нарекли «пенсионерской» - по той причине, что для реальной экономии на новом тарифе желательно нигде не работать или работать на дому. И не спать по ночам. Вторая часть целевой аудитории - дауншифтеры выходного дня, то есть люди, у которых есть дача или домик за городом, куда они наведываются в выходные.

Всем остальным стоит очень хорошо подумать, прежде чем принимать решение о переходе на повременной тариф, чтобы потом среди ночи не проклинать утюг вместо того, чтобы пойти спать.

Помимо анализа и расчета есть еще нюанс чисто технического плана: для перехода на повременной тариф нужен электронный многотарифный счетчик. Если у вас стоит именно такой - поздравляем, если механический, то либо нужно его менять, либо забыть об этой идее.

Как перейти на новый тариф?

При наличии электронного счетчика собственнику жилья достаточно приехать в «Энергосбыт» и написать заявление. В теории все линейно: приезжаешь, показываешь паспорт собственника, пишешь заявление. После чего сотрудники обслуживающей организации перепрошивают счетчик на новый тариф. Затем приходит письмо, в котором каждому временному промежутку присваиваются новые лицевые счета. С этой поры вместо платежа по одному счету придется оплачивать электроэнергию про трем разным счетам.

Но все было бы просто, если бы не было так сложно. Моя ситуация оказалась не совсем рядовой. Когда я приехала писать заявление, выяснилось, что мой счетчик не прошел поверку, когда это было необходимо. Информация стала для меня откровением. Оказалось, что товарищество собственников, к которому относится наш дом, в свое время не передало счетчики жильцов на баланс «Энергосбыта», и каждый за своим счетчиком теперь следит сам - в том числе и за сроками поверки. И за поверку счетчика придется заплатить 53 рубля! В моем случае это напрочь перечеркивало всю экономию от перехода на новый тариф.

Подуспокоившись, я все же решила не отступать от цели и, оторвав от сердца 53 рубля, написала заявление.

«Какой чай - уже полседьмого на часах!»

Мне повезло: я работаю на удаленке, то есть весь день нахожусь дома. Собственно, этот аргумент и стал основным для принятии решения о переходе на повременной тариф. Второй аргумент - это жизнь по циркадным ритмам, к которым моя семья прильнула год назад. Для многих это прозвучит по меньшей мере странно, но в 9 часов вечера мы все дружно ложимся спать, экономя при этом два часа дорогого электричества. Третьим аргументом стала моя уверенность в том, что я без труда перенесу энергозатратные бытовые дела - стирку, уборку и глажку - на выходные и тем самым наконец приучу себя гладить мужу все рубашки зараз, а не по одной каждый вечер. При этом я изначально не собиралась стирать и готовить по ночам.

Практика показала, что за месяц моя семья нажигает от 80 до 110 киловатт электроэнергии. С учетом того, что газа в нашей многоэтажке нет, до сих пор мы платили за электричество по тарифу 0,1484 руб. за кВт*ч. Это дешевле, чем в часы максимальных нагрузок на повременном тарифе, но дороже, чем в «остальное время» по нему же. Признаться, если бы не выходные с их минимальной ценой, то выгоды не было бы никакой, особенно с учетом того, что мы рано ложимся спать.

После перехода на новый тариф жизнь моей семьи практически не изменилась. Мы не стали сидеть при свечке по вечерам, хотя муж периодически шутит: «Какой чай - уже полседьмого на часах!» Готовку и другие дела, требующие подключения к розетке, я и так делала днем, разве что стирки к концу недели собирается больше. У нас и до этого самые большие электротраты приходились на выходные, а теперь еще и меньше за это платим. В общем, переход прошел незаметно и без болезненной перестройки себя и своего быта под новый тариф.

ИТОГИ МЕСЯЦА

За месяц счетчик намотал в общей сложности 103 киловатта. По старому тарифу за них я заплатила бы 15,28 руб. По новому тарифу расклад оказался таков: Т1: 16,29 кВт*ч; Т2: 47,28 кВт*ч; Т3: 39,43 кВт*ч.

Умножаем на тарифы и складываем: 4,35 руб. + 4,2 руб. + 4,09 руб. = 12,64 руб. Таким образом, новый тариф для моей семьи оказался экономичнее на 2 рубля 64 копейки, или на 17,3 процента. Этот показатель мог быть выше, если бы однажды муж не простудился и не решил попарить ноги после работы при помощи электрочайника в несколько заходов.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

Появление такого тарифа - однозначный плюс, у людей хотя бы появилась возможность подобрать систему оплаты, исходя их своих привычек и потребностей. Это неплохой вариант для дачников и домоседов, но только если есть уверенность, что в часы максимальных нагрузок в вашем личном хозяйстве этих нагрузок почти не будет. Новый тариф опасен тем, что вся экономия может быть перечеркнута одним вечером буднего дня, если вам захочется, например, приготовить рыбу в аэрогриле, включить обогреватель или нагреть много воды с помощью электрочайника.

Поспособствует экономии полный переход на светодиодные лампочки и энергоэффективную бытовую технику. Понятно, что на последнюю не у всех есть деньги, но лампочки сейчас более чем доступны и экономят немало.

Из минусов - постоянно приходится держать в голове дела, которые нужно сделать до определенного времени. Возможно, через несколько месяцев это уже войдет в привычку, но пока приходится думать о том, о чем раньше не задумывался.

Насчет стирки и уборки по ночам - это уже личное дело каждого. Есть те, кто отходит ко сну глубоко за полночь. Но даже если бы мои домашние не ложились спать так рано, ночная стирка в условиях однушки - так себе затея, причем как для самих жильцов квартиры, так и для соседей. Как показал мой личный опыт, даже без стирки по ночам при желании на новом тарифе можно сэкономить. Но все же стоит знать, что если вы передумали, то за возврат к прежнему тарифу придется заплатить.

ЧТО ПОЧЕМ?

Повременной тариф представляет собой дифференцированную оплату по трем временным периодам:

Т1: часы максимальных нагрузок - с 17.00 до 23.00. Тариф для квартир с электроплитами - 0,2671 руб. за кВт*ч, с газовыми - 0,3143 руб. за кВт*ч;

Т2: часы минимальных нагрузок - с 23.00 до 6.00. Тариф для квартир с электроплитами - 0,0890 руб. за кВт*ч, с газовыми - 0,1048 руб. за кВт*ч;

Т3: остальное время суток - с 6.00 до 17.00. Тариф для квартир с электроплитами - 0,1039 руб. за кВт*ч, с газовыми - 0,1222 руб. за кВт*ч.

Важно: в выходные и праздничные дни тарификация производится как в часы минимальных нагрузок (Т2).