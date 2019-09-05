США получат перехватчики, способные уничтожать российские «Кинжалы» 6 5.09.2019, 8:40

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Работы должны быть выполнены до мая 2020 года.

Как сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd, 30 августа 2019 года компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon получили от американского Агентства по противоракетной обороне контракты на работу над проектами-концепциями перехватчиков для борьбы с гиперзвуковым оружием (Hypersonic Defense Weapon Systems Concept). Материалы об этом есть на федеральном сайте государственных закупок США.

Как отмечает bmpd, структурному подразделению корпорации Lockheed Martin под названием Lockheed Martin Missiles and Fire Control выдали контракт на сумму 4,442 миллиона долларов на разработку концепции Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense. Работы должны быть выполнены до 2 мая 2020 года.

Корпорации Boeing выдали контракт на сумму 4,357 миллиона долларов, предполагающий разработку концепции системы Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons.

В свою очередь, Raytheon Missile Systems — подразделение Raytheon — получила контракт на сумму 4,445 миллиона долларов на разработку системы SM3-HAW. Этот комплекс, возможно, основывается на противоракете семейства Standard SM-3.

Boeing и Raytheon должны завершить все работы в те же сроки, что и Lockheed Martin. Ранее представитель Пентагона Майкл Гриффин заявил, что создание защиты от перспективного гиперзвукового оружия потребует решить целый комплекс сложнейших задач. В частности, речь идет о создании улучшенных радиолокационных средств наблюдения, новых космических аппаратов и усовершенствованных перехватчиков.

Интерес со стороны США к этой тематике обусловлен активной разработкой в Китае и России новых гиперзвуковых комплексов, которые в теории будет крайне сложно (или даже невозможно) перехватить обычными средствами.

Москва, например, ранее заявила о создании и принятии на вооружение комплекса Х-47М2 «Кинжал», который позиционируют в качестве «гиперзвукового ракетного комплекса». В качестве носителя выступает советский перехватчик МиГ-31, модернизированный соответствующим образом.