Министр-коммунист Карпенко рассказал, сколько лет дети будут учиться в школе 5.09.2019, 11:35

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Игорь Карпенко

Что означает «реформа» властей?

Несколько дней назад министр образования Игорь Карпенко заявил, что в Беларуси будет введено всеобщее среднее образование. Значит ли это, что теперь дети должны будут учиться в школе 11 лет?

По словам министра, разговоры о всеобщем среднем образовании ведутся уже два года. То, что человек обязательно должен его получить, не значит, что ему необходимо учиться в школе 11 классов. Нужные знания ему могут дать и в ПТУ, и в колледже, сообщает tut.by.

— У нас сегодня все дети, которые поступают в профтех- или среднеспециальные учебные заведения получают общее среднее образование, — пояснил Игорь Карпенко. — У нас фактически создана структура, и мы в ней живёт. Мы это зафиксировали и будем реализовывать. Согласитесь, получив базовое образование, подросток сегодня не может выйти в самостоятельную жизнь. Во-первых, ему еще возраст не позволяет. Во-вторых, в силу возрастных ограничений он не может получить полноценную работу.

Норма о всеобщем среднем образовании содержится в новой редакции Кодекса об образовании. Документ должен будет рассмотреть новый «парламент», то есть его не примут раньше весны.

Если «депутаты» поддержат идею, ребята, которые закончили 9 классов, должны будут продолжать обучение. Сделать они это смогут в 10−11 классах. А те, кто не хочет больше ходить в школу, должны будут подать документы в ПТУ или колледж.