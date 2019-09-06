Индия начинает вывозить сибирский лес 3 6.09.2019, 11:41

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Таким образом РФ расплачивается за кредит.

Индия предоставит России кредитную линию в размере 1 млрд долларов, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди на пленарной сессии Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Деньги пойдут на развитие Дальнего Востока, пишет finanz.ru.

Глава индийского правительства подчеркнул, что это совершенно беспрецедентная мера, когда Индия предоставляет кредит другой стране. "Сегодняшнее заявление о предоставлении кредитной линии будет для нас стартовой площадкой, с которой мы будем расти и развиваться на Дальнем Востоке", - цитирует слова премьера Reuters. По словам Моди, этот кредит позволит обеспечить инвестиции объемом 5 млрд долларов.

На прошедших ранее переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии отдельное внимание было уделено сотрудничеству стран в сфере энергетики. По данным Путина, по итогам 2018 года Россия отгрузила Индии 2,3 млн тонн нефти, почти 550 тысяч тонн нефтепродуктов, 4,5 млн тонн угля. При этом глава государства заметил, что значительная часть экспорта углеводородов в Индию идет с Дальнего Востока.

По данным The India Times, в обмен на инвестиции Индия рассчитывает получить доступ к лесным ресурсам Сибири и Дальнего Востока, за счет которых планирует покрыть дефицит древесины в стране.

Предварительные договоренности о торговле лесом были достигнуты 11-13 августа во Владивостоке в ходе визита высокопоставленной индийской делегации во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом, в которую входили главы четырех индийских штатов и 140 компаний страны.

С российской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Юрий Трутнев, губернаторы 11 субъектов РФ и топ-менеджеры 200 российских компаний.

Достигнутые договоренности, цель которых увеличить взаимный товарооборот до 30 млрд долларов к 2025 году, предполагалось закрепить на личной встрече президента Путина и Моди в рамках ВЭФ.