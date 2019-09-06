Беларусбанк снизил ставки по кредитам на строительство и покупку жилья 1 6.09.2019, 20:43

Процентные ставки снизились 1 сентября.

«АСБ Беларусбанк» с 1 сентября снизил процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство, реконструкцию и приобретение жилья на условиях банка. Об этом говорится на официальном сайте банка.

Теперь ставка по такому кредиту составляет ставку рефинансирования плюс 4,3 процентного пункта. Сейчас ставка рефинансирования составляет 9,5%. Значит, ставка по кредиту составит 13,8%. Предыдущий раз ставка по кредитам снижалась в июле, она составляла 14,5%. Это значит, что процент снизился на 0,7 процентного пункта.

Кроме того, с 1 сентября аналогичное снижение процентной ставки произошло и по некоторым кредитам на потребительские нужды.