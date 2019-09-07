Глава Бундестага критикует политику ФРГ за «Северный поток-2» 7.09.2019, 9:17

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Вольфганг Шойбле

Нельзя переступать через мнения восточных соседей.

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле критически высказался о действиях правительства ФРГ в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2".

"Переступать через мнения наших восточных соседей не относится к лучшим аспектам немецкой политики, это во многом разрушило доверие", - написал Шойбле в статье, опубликованной в газете Die Welt в субботу, 7 сентября (перевод – Немецкая волна).

В то же время он раскритиковал восточноевропейские страны за то, что они лишь по прошествии времени выступили против проекта. "С общеевропейской точки зрения саботировать этот проект окольными путями, тем не менее, не является разумным решением", - подчеркнул Вольфганг Шойбле.

Споры вокруг строительства "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток - 2" строится российскими и европейскими компаниями под руководством российского концерна "Газпром". Участницей проекта является и "дочка" немецкого концерна BASF - компания Wintershall. Целый ряд стран выражает большие сомнения по поводу строительства "Северного потока - 2", полагая, что Европа попадет в еще большую зависимость от российского газа. Наиболее жесткими критиками "Северного потока - 2" являются США и Польша.

Некоторые немецкие политики выступают в защиту спорного проекта. Например, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас утверждает, что газопровод важен не только для Германии, "но и для всей Европы". Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно подчеркивала, что она будет настаивать на сохранении транзита газа через Украину.