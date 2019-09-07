Друзья Оушена: со дна Балтийского моря украли 740-килограммовую обсерваторию 8 7.09.2019, 13:37

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У берегов Германии исчезла станция научных исследований.

Пока Марк Цукерберг и Сергей Брин раздают миллионы долларов ученым за самые громкие открытия, другим меценатам пора утвердить премию за самое находчивое воровство. Тем более, что кандидаты уже есть.

Как пишет Live Science, недавно в Балтийском море пропала немецкая обсерватория для научных исследований. После предварительно расследования инцидента, в научном центре изучения океана GEOMAR в городе Киль заявляют, что ни большие животные, ни шторм не могли передвинуть обсерваторию.

Научное оборудование весом 740 кг было расположено в ограниченной 1,8-километровой зоне у северного побережья Германии, неподалеку границы с Данией. Обсерватория собирала данные с морского дна и передавала информацию на сушу.

После инцидента, который произошел в конце августа 2019-го от обсерватории остался лишь оборванный силовой кабель. Морская станция состояла из двух массивных клеток с электрическими генераторами и датчиками.

Сообщается, что это оборудование использовалось в проекте по сбору информации об окружающей среде в период с 1957-го. Стоимость обсерватории — 300 тыс. евро, но информация, которую она содержит представляет гораздо большую ценность для ученых.

Сейчас полиция расследует происшествие, а ученые из GEOMAR просят помощи у людей, которым что-либо известно об этой краже.