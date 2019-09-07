Белорусские строители разбегаются кто куда 3 7.09.2019, 15:36

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Лучшие рабочие уезжают за границу.

Александр Лукашенко озаботился кадровой проблемой в строительстве. Из-за низких зарплат отрасль теряет людей и престиж. Строители попросили правительство не только о достойном заработке, но и напомнили о моральных стимулах, пишет naviny.by.

Кадровая проблема

Александр Лукашенко призвал сохранить строительные коллективы во время рабочей поездки в Брест. К тысячелетию города там открыли большую дорожную развязку. После торжественных мероприятий глава Беларуси признал перед рабочими, что строительным организациям приходится нелегко из-за серьезной конкуренции в сфере.

По его словам, в стране не всегда хватает средств, чтобы занять строителей, и, возможно, где-то что-то надо было давно закрыть, но потерять строителей жалко.

«Я вас просто агитирую на то, чтобы мы сохранили строительные коллективы. И если не такими объектами загрузить, не жильем, то где-то, наверное, немножко и перепрофилироваться, чтобы близкие работы выполнять. Но обязательно сохранить трудовые коллективы», — подчеркнул диктатор.

Кадровые проблемы в отрасли он обозначал еще в ноябре прошлого года на большом совещании в Минске. Как говорил Лукашенко, в последние годы идет серьезный отток специалистов — лучшие рабочие уезжают на заработки за границу.

На заработки за границу

В Белорусском союзе строителей (БСС) прямо говорят о кризисе в отрасли. Глава союза, заслуженный строитель Беларуси Николай Шеремет недавно написал вице-премьеру Владимиру Кухареву большое письмо, которое больше похоже на крик души. Документ опубликовал в своем телеграм-канале блогер Nexta. Письмо направлено в конце августа, подтвердили Naviny.by в БСС.

В письме говорится о резком сокращении занятых в отрасли, особенно квалифицированных специалистов. С 2014 по 2018 год численность работников сократилась на 53 156 человек. В промышленности производства строительных материалов с 2010 по 2018 год потеряли 23 032 человека.

Эти цифры, по мнению Николая Шеремета, говорят о том, что престиж строительной профессии падает. Нехватка квалифицированных кадров от рабочих до руководителей различного ранга, по мнению главы БСС, является одной из основных угроз в современном строительном комплексе Беларуси.

Важной причиной оттока кадров из профессии называется низкий уровень заработной платы по сравнению с зарплатой рабочих и специалистов в других отраслях и соседних странах.

В 2010 году в строительном комплексе было 318 тысяч рабочих, а зарплата составляла тысячу долларов. На начало 2019 года в отрасли осталось лишь около 195 тысяч рабочих при средней зарплате в 500 долларов. При этом в Беларуси заработная плата в 1,3-2,4 раза ниже, чем в России, в 1,8-3,3 раза ниже, чем в Польше, и в 1,7-5,8 раза ниже, чем в Литве.

В БСС увидели прямую взаимосвязь между размером зарплаты и оттоком квалифицированных кадров.

По мнению Шеремета, снижение заработной платы и в целом престижа строительной профессии приводит к негативным последствиям.

В частности, строительные профессии «стареют», средний возраст рабочих составляет 40-45 лет. В глазах молодежи падает привлекательность таких профессий как каменщик, бетонщик, плотник, штукатур и так далее. Выпускники профессиональных учебных заведений, набравшись опыта на белорусских стройках, едут на более высокие заработки в Польшу, Литву, Россию.

Не только достойный заработок, но и моральные стимулы

Для выхода из сложившегося положения БСС предлагает увеличить стоимость нормо-часа на все проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по всем объектам и таким образом повысить уровень заработной платы в отрасли.

Кроме того, союз предлагает пересмотреть единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

В своем письме Шеремет, помимо достойной зарплаты, также напомнил о другой мотивации к труду, которая практиковалась ранее. Речь идет о решении жилищного вопроса (от обеспечения койко-местом в общежитии до получения бесплатной малогабаритной квартиры).

Раньше, напомнил глава БСС, строителей награждали правительственными наградами, присваивали звания заслуженных работников, избирали депутатами. Строители уходили на пенсию в 55 лет и так далее.

В БСС сообщили, что ответ из правительства на свое обращение пока не получили.