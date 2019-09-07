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Фоторепортаж: Освобожденные украинцы вернулись на родину

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  • 7.09.2019, 15:51
Фоторепортаж: Освобожденные украинцы вернулись на родину

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев.

Сегодня самолет с бывшими украинскими политзаключенными, которых РФ передала в рамках взаимного освобождения, приземлился в аэропорту Борисполь, передает gordonua.com.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.


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