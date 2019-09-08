Ученые выяснили, кем было первое животное на Земле 8.09.2019, 9:09

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Исследование включало информацию о привычках питания всех позвоночных.

Биологи-эволюционисты из Аризонского университета собрали набор данных о более чем 1000 существующих видов, чтобы проанализировать развитие рациона в животном мире. Исследование включало подробную информацию о привычках питания позвоночных — от людей до уток и жуков. Затем исследователи создали филогению всех существ, чтобы определить, чем питались их предки. Анализ показал, что первое многоклеточное животное, вероятно, было мясоедом. Этот вывод противоречит предыдущим исследованиям, основанным на данных об ископаемых, которые предполагали, что древние животные были травоядными. Учёные отмечают, что первое «мясо» сильно отличалось от того, что мы считаем мясом сегодня. Древний хищник мог питаться протистами, которые не являются растениями, животными или грибами, пишет lenta.ua.

Неизвестно, как могло выглядеть это существо, которое, которое обитало на планете более 800 миллионов лет назад. Некоторые ученые утверждают, что первый многоклеточный организм представлял собой неподвижный фильтратор, похожий на микроскопическую губку. Другие говорят, что первый хищник произошел от крошечного протиста, который плавал в воде, поедая бактерии. В любом случае, по мнению экспертов, необходимы дальнейшие исследования с более масштабным набором данных, чтобы сделать верный вывод о морфологии первого в мире хищника.