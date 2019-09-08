Единый день голосования в России: хроника нарушений и протестов 8.09.2019, 13:54

Как проходят «выборы» в РФ.

В России 8 сентября – единый день голосования: пройдут выборы в более чем 70 субъектах. Настоящее Время собирает информацию о всех нарушениях и протестах в этот день.

Нападения на кандидатов и наблюдателей

На нескольких независимых кандидатов и наблюдателей напали в Петербурге.

Анну Шлейникову, ЧПСГ 1614 УИКа, утром подкараулили на выходе из дома и облили зелёнкой. Ей "предложили договориться", чтобы она "не мешала" работе на избирательном участке, сообщает штаб Навального в Санкт-Петербурге.

Выборы ещё не начались, но уже можно почувствовать готовящиеся фальсификации. Анну Шлейникову, ЧПСГ 1614 УИКа, утром подкараулили на выходе из дома и предложили договориться, чтобы она «не мешала» работе на избирательном участке. Не договорились. Её облили зелёнкой. pic.twitter.com/rlFxlXceCP — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) September 8, 2019

"Наблюдатели Петербурга" также сообщают, что напали на Георгия Медвинского, ЧПРГ 1619 (ТИК 18). Никаких требований ему не предъявляли: нападавшие нанесли мужчине несколько ударов и убежали.

"Голос" сообщает, что в Республике Тыва вечером 7 сентября был обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые ехали работать на выборах в регионе. Автобус направлялся из Красноярского края в Верховный хурал республики. Пострадавших нет.

"Сибирь. Реалии" сообщают, что нападавшие были в масках и на лошадях и стреляли по колесам автобуса.

Задержания наблюдателей от оппозиции

Как сообщает "ОВД-инфо", четверых сторонников Алексея Навального из Тамбова, которые ехали наблюдать за выборами в соседней Пензе, задержала полиция на въезде в город. Задержаны активисты тамбовского штаба Навального: Диана Рудакова, Александр Сысоев, Николай Копылов и Сергей Попов.

Задержанных отвезли в отдел полиции № 4. Причин и оснований для задержания полицейские не сообщили.

В Москве в помещении московской территориальной избирательной комиссии Дорогомилово полиция задержала координатора движения "Голос" Владимира Егорова и оставила его на ночь в отделении. В полиции утверждают, что мужчина якобы попытался пройти в помещение управы без документов, "при этом провоцировал скандал, ударил работника ЧОП в грудь, нецензурно ругался и угрожал". Соратники координатора считают, что случившееся связано с деятельностью Егорова как наблюдателя.

"Бракованные" бюллетени

Как сообщает движение в защиту прав избирателей "Голос", в Санкт-Петербурге в разных УИКах Острова Декабристов были найдены бюллетени с типографским браком – отметкой (точкой) в графе напротив кандидата от "Единой России" Натальи Ивановой. После того, как наблюдатели обнаружили бракованные бюллетени, их начали изымать:

В Санкт-Петербурге изымают бюллетени с типографским браком — отметкой напротив кандидата ЕР



Во многих бюллетенях в разных УИКах Острова Декабристов обнаружен типографический брак — точка в окошке за кандидата от Единой России» Наталью Иванову. На у…https://t.co/g7Gu6pWSef pic.twitter.com/FsCkIKk5Z3 — Движение Голос (@golosinfo) September 8, 2019

Новосибирское отделение ЛДПР сообщило, что на участке №1454 (школа №96) избирателю выдали бюллетень с уже проставленной отметкой за кандидата Анатолия Локтя.

Подвозы избирателей

Корреспондент Настоящего Времени снял очередь курсантов, которые массово голосовали на участке #134 на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Председатель территориальной комиссии, по его словам, заявил, что "не может" проверить их регистрацию.

Сами курсанты просили их не снимать.

О толпах "студентов" и группах избирателей сообщают наблюдатели и на других участках в Петербурге.

Около 57 УИКа (Адмиралтейский район) две толпы студентов. Угрожали полицией, когда наша сотрудница Анастасия Осипова начала их фотографировать pic.twitter.com/YFxNoAxnwo — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) September 8, 2019

"Отчетность" избирателей

"Объединенные демократы" сообщают, что на участке №2114 в Москве представитель Росгвардии контролировал, кто и как проголосовал: "Одного прапора отчитал, что тот пришёл без жены, хотя она есть в списке. Сказал, что передаст командованию части":

Об отчетности избирателей сообщают наблюдатели и с других участков:

Манипуляции с надомным и электронным голосованием

В 43-м округе Москвы наблюдатели "Голоса" зафиксировали массовое голосование на дому: там баллотируется кандидат от "Яблока" Сергей Митрохин.

По словам координатора независимых наблюдателей в Центральном округе Москвы Григория Толкачева, общественные контролеры отправились на надомное голосование вместе с комиссией.

О массовом голосовании надомников в отдельных округах сообщает также штаб Навального в Петербурге. В Купчине, по словам наблюдателей, члены комиссии выехали к надомникам без предупреждения наблюдателей и ЧПСГ с "огромной" пачкой бюллетеней:

По словам начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова, 300 бюллетеней, которые взяли с собой организаторы надомного голосования, – "это примерно 15% списочного состава избирателей и около 50% от явки", то есть "чистая фальсификация".

"Нормальный, настоящий процент надомного голосования редко превышает 1-2% от явки", – подчеркивает Волков.

По словам наблюдателей, они почти час были вынуждены "гоняться" за машиной с бюллетенями, но безуспешно:

В Купчино трэш.

Наблюдатели целый час гонялись за машинами, которые похитили урны для надомного голосования. Погоню прекратил автомобиль, который намеренно преградил им дорогу. Так преступники смогли оторваться. Больше 300 бюллетеней отправились в машине в неизвестном направлении pic.twitter.com/nJCkbh2OKa — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) September 8, 2019

Также аномалии наблюдались с электронным голосованием. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщал, что около 5% избирателей Москвы, которые зарегистрировались для электронного голосования на трех участках, отдали голоса в первые 15 минут после начала выборов.

Позже в системе интернет-голосования произошел сбой: голосование было недоступно с 10:20 до 11:00.

"Приглашения" от кандидатов

В Омске избирателям как минимум на одном участке пришли по почте конверты с бланками, имитирующими бланк для голосования, с уже поставленной галочкой в графе "за" кандидата от власти

Наши наблюдатели на 11-ом округе сообщают, что избиратели приходят на участок с «приглашениями» от кандидатов. Они упакованы в именные конверты, а внутри имитируют избирательный бюллетень с уже поставленной отметкой за кандидата-единороса Юрия Арчибасова. pic.twitter.com/cNb7BwipGa — Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) September 8, 2019

"Голос" сообщает, что избирателей Горно-Алтайска обзванивает робот и голосом Владимира Путина расхваливает политику партии. Речь заканчивается словами: "Убежден: вместе мы справимся с любыми трудностями". Обзвон осуществляется с московского номера 8-499-956-2883, сообщают наблюдатели.

Жительница Москвы сообщила также о звонке "от Навального", в котором голос оппозиционера убеждал голосовать за одного из кандидатов. Сообщение, по ее словам, было фальшивым:

Кого выбирают

Будут прямым голосованием жителей избраны 16 глав регионов, включая губернатора Санкт-Петербурга и главу Сахалинской области, глав Калмыкии, Башкортостана, губернаторов республики Алтай, Забайкальского края, Ставропольской области, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Челябинской областей.

Также 8 сентября главу республики выберет парламент Ингушетии.

В 13 регионах пройдут выборы в законодательные собрания и областные думы, в том числе в Москве и Петербурге. В этих двух городах избирательные кампании проходили с большими нарушениями: в Москве к выборам были не допущены около двух десятков независимых кандидатов, в том числе Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и другие. Их недопуск стал причиной массовых протестов, которые продолжались в столице более полутора месяцев, и не менее массовых задержаний.

В Новосибирске, Улан-Удэ и Анадыре избирают мэров, а в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае проходят довыборы депутатов Госдумы.

Всего по итогам выборов 8 сентября должны быть замещены более 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.