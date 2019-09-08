Единый день голосования в России: хроника нарушений и протестов
- 8.09.2019, 13:54
Как проходят «выборы» в РФ.
В России 8 сентября – единый день голосования: пройдут выборы в более чем 70 субъектах. Настоящее Время собирает информацию о всех нарушениях и протестах в этот день.
Нападения на кандидатов и наблюдателей
На нескольких независимых кандидатов и наблюдателей напали в Петербурге.
Анну Шлейникову, ЧПСГ 1614 УИКа, утром подкараулили на выходе из дома и облили зелёнкой. Ей "предложили договориться", чтобы она "не мешала" работе на избирательном участке, сообщает штаб Навального в Санкт-Петербурге.
Выборы ещё не начались, но уже можно почувствовать готовящиеся фальсификации. Анну Шлейникову, ЧПСГ 1614 УИКа, утром подкараулили на выходе из дома и предложили договориться, чтобы она «не мешала» работе на избирательном участке. Не договорились. Её облили зелёнкой. pic.twitter.com/rlFxlXceCP— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) September 8, 2019
"Наблюдатели Петербурга" также сообщают, что напали на Георгия Медвинского, ЧПРГ 1619 (ТИК 18). Никаких требований ему не предъявляли: нападавшие нанесли мужчине несколько ударов и убежали.
"Голос" сообщает, что в Республике Тыва вечером 7 сентября был обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые ехали работать на выборах в регионе. Автобус направлялся из Красноярского края в Верховный хурал республики. Пострадавших нет.
"Сибирь. Реалии" сообщают, что нападавшие были в масках и на лошадях и стреляли по колесам автобуса.
Задержания наблюдателей от оппозиции
Как сообщает "ОВД-инфо", четверых сторонников Алексея Навального из Тамбова, которые ехали наблюдать за выборами в соседней Пензе, задержала полиция на въезде в город. Задержаны активисты тамбовского штаба Навального: Диана Рудакова, Александр Сысоев, Николай Копылов и Сергей Попов.
Задержанных отвезли в отдел полиции № 4. Причин и оснований для задержания полицейские не сообщили.
В Москве в помещении московской территориальной избирательной комиссии Дорогомилово полиция задержала координатора движения "Голос" Владимира Егорова и оставила его на ночь в отделении. В полиции утверждают, что мужчина якобы попытался пройти в помещение управы без документов, "при этом провоцировал скандал, ударил работника ЧОП в грудь, нецензурно ругался и угрожал". Соратники координатора считают, что случившееся связано с деятельностью Егорова как наблюдателя.
"Бракованные" бюллетени
Как сообщает движение в защиту прав избирателей "Голос", в Санкт-Петербурге в разных УИКах Острова Декабристов были найдены бюллетени с типографским браком – отметкой (точкой) в графе напротив кандидата от "Единой России" Натальи Ивановой. После того, как наблюдатели обнаружили бракованные бюллетени, их начали изымать:
В Санкт-Петербурге изымают бюллетени с типографским браком — отметкой напротив кандидата ЕР— Движение Голос (@golosinfo) September 8, 2019
Во многих бюллетенях в разных УИКах Острова Декабристов обнаружен типографический брак — точка в окошке за кандидата от Единой России» Наталью Иванову. На у…https://t.co/g7Gu6pWSef pic.twitter.com/FsCkIKk5Z3
Новосибирское отделение ЛДПР сообщило, что на участке №1454 (школа №96) избирателю выдали бюллетень с уже проставленной отметкой за кандидата Анатолия Локтя.
Подвозы избирателей
Корреспондент Настоящего Времени снял очередь курсантов, которые массово голосовали на участке #134 на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Председатель территориальной комиссии, по его словам, заявил, что "не может" проверить их регистрацию.
Сами курсанты просили их не снимать.
О толпах "студентов" и группах избирателей сообщают наблюдатели и на других участках в Петербурге.
Около 57 УИКа (Адмиралтейский район) две толпы студентов. Угрожали полицией, когда наша сотрудница Анастасия Осипова начала их фотографировать pic.twitter.com/YFxNoAxnwo— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) September 8, 2019
СПб. УИК 105. Массовый подвоз избирателей. В очереди больше 30 человек.#выборы #ЗаЛюбогоКромеБеглова pic.twitter.com/6TlLVDucfN— Команда Навального (@teamnavalny) September 8, 2019
"Отчетность" избирателей
"Объединенные демократы" сообщают, что на участке №2114 в Москве представитель Росгвардии контролировал, кто и как проголосовал: "Одного прапора отчитал, что тот пришёл без жены, хотя она есть в списке. Сказал, что передаст командованию части":
Об отчетности избирателей сообщают наблюдатели и с других участков:
Манипуляции с надомным и электронным голосованием
В 43-м округе Москвы наблюдатели "Голоса" зафиксировали массовое голосование на дому: там баллотируется кандидат от "Яблока" Сергей Митрохин.
По словам координатора независимых наблюдателей в Центральном округе Москвы Григория Толкачева, общественные контролеры отправились на надомное голосование вместе с комиссией.
О массовом голосовании надомников в отдельных округах сообщает также штаб Навального в Петербурге. В Купчине, по словам наблюдателей, члены комиссии выехали к надомникам без предупреждения наблюдателей и ЧПСГ с "огромной" пачкой бюллетеней:
По словам начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова, 300 бюллетеней, которые взяли с собой организаторы надомного голосования, – "это примерно 15% списочного состава избирателей и около 50% от явки", то есть "чистая фальсификация".
"Нормальный, настоящий процент надомного голосования редко превышает 1-2% от явки", – подчеркивает Волков.
По словам наблюдателей, они почти час были вынуждены "гоняться" за машиной с бюллетенями, но безуспешно:
В Купчино трэш.— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) September 8, 2019
Наблюдатели целый час гонялись за машинами, которые похитили урны для надомного голосования. Погоню прекратил автомобиль, который намеренно преградил им дорогу. Так преступники смогли оторваться. Больше 300 бюллетеней отправились в машине в неизвестном направлении pic.twitter.com/nJCkbh2OKa
Также аномалии наблюдались с электронным голосованием. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщал, что около 5% избирателей Москвы, которые зарегистрировались для электронного голосования на трех участках, отдали голоса в первые 15 минут после начала выборов.
Позже в системе интернет-голосования произошел сбой: голосование было недоступно с 10:20 до 11:00.
"Приглашения" от кандидатов
В Омске избирателям как минимум на одном участке пришли по почте конверты с бланками, имитирующими бланк для голосования, с уже поставленной галочкой в графе "за" кандидата от власти
Наши наблюдатели на 11-ом округе сообщают, что избиратели приходят на участок с «приглашениями» от кандидатов. Они упакованы в именные конверты, а внутри имитируют избирательный бюллетень с уже поставленной отметкой за кандидата-единороса Юрия Арчибасова. pic.twitter.com/cNb7BwipGa— Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) September 8, 2019
"Голос" сообщает, что избирателей Горно-Алтайска обзванивает робот и голосом Владимира Путина расхваливает политику партии. Речь заканчивается словами: "Убежден: вместе мы справимся с любыми трудностями". Обзвон осуществляется с московского номера 8-499-956-2883, сообщают наблюдатели.
Жительница Москвы сообщила также о звонке "от Навального", в котором голос оппозиционера убеждал голосовать за одного из кандидатов. Сообщение, по ее словам, было фальшивым:
Кого выбирают
Будут прямым голосованием жителей избраны 16 глав регионов, включая губернатора Санкт-Петербурга и главу Сахалинской области, глав Калмыкии, Башкортостана, губернаторов республики Алтай, Забайкальского края, Ставропольской области, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Челябинской областей.
Также 8 сентября главу республики выберет парламент Ингушетии.
В 13 регионах пройдут выборы в законодательные собрания и областные думы, в том числе в Москве и Петербурге. В этих двух городах избирательные кампании проходили с большими нарушениями: в Москве к выборам были не допущены около двух десятков независимых кандидатов, в том числе Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и другие. Их недопуск стал причиной массовых протестов, которые продолжались в столице более полутора месяцев, и не менее массовых задержаний.
В Новосибирске, Улан-Удэ и Анадыре избирают мэров, а в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае проходят довыборы депутатов Госдумы.
Всего по итогам выборов 8 сентября должны быть замещены более 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.