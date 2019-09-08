Британская министр подала в отставку в знак протеста против линии Джонсона 8.09.2019, 16:00

Эмбер Радд

По ее мнению, правительство слишком активно готовится к «Брекзиту» без сделки.

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд в субботу, 7 сентября, подала в отставку, пишет "Немецкая волна". Ее решение обусловлено спорами вокруг "Брезкита", а также исключением из Консервативной партии поддержавших оппозицию депутатов, написала Радд на своей странице в Twitter, опубликовав копию письма на имя премьер-министра Бориса Джонсона.

По словам Радд, она больше не верит, что регулируемый выход из ЕС является основной целью британского правительства. "Правительство вкладывает много энергии в подготовку "Брекзита" без сделки, но я не заметила, чтобы оно столь же активно вело переговоры с Евросоюзом", - подчеркнула министр.

Кризис в Консервативной партии Великобритании

Второй причиной своего решения Эмбер Радд назвала исключение из партии депутатов-консерваторов, проголосовавших в Палате общин за изменение повестки британского парламента. "Я не могу наблюдать за тем, как хороших, лояльных, умеренных консерваторов исключают из партии. Я не могу поддерживать этот политический вандализм", - заявила Радд. Из солидарности с коллегами она объявила о выходе из фракции Консервативной партии в Палате общин.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES — Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) September 7, 2019

Эмбер Радд некогда считалась одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы правительства Великобритании. До 2018 года она возглавляла МВД, однако была вынуждена уйти в отставку из-за своих противоречивых высказываний о мигрантах поколения "Виндраш".

Борис Джонсон и "Брекзит"

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

Тем не менее британский парламент принял законопроект, не допускающий сценарий жесткого "Брекзита" без одобрения законодателей. Если до 31 октября не удастся достичь нового соглашения с ЕС, то премьер-министр Соединенного Королевства должен попросить Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года. Кроме того, члены Палаты лордов проголосовали против досрочных выборов 15 октября, которые предложил премьер Джонсон.