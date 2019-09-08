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Лига чемпионов: Чешский «Тршинец» разгромил минскую «Юность»

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  • 8.09.2019, 21:25
Лига чемпионов: Чешский «Тршинец» разгромил минскую «Юность»

«Юность» пропустила 7 шайб от «Тршинеца» и опустилась на последнее место в группе Лиги чемпионов.

Минская «Юность» разгромно уступила в гостях чешскому «Тршинецу» в матче четвертого тура хоккейной Лиги чемпионов — 2:7 (0:3, 2:2, 0:2), пишет tut.by.

Уже в первом периоде «Юность» уступала со счетом 0:3, после чего Яна Шелепнева в воротах сменил Игорь Брикун. Впрочем, это не сильно помогло ситуации. Вскоре «Тршинец» забросил еще две шайбы. Несколько спас ситуацию четырехминутный штраф Иржи Поланского, который реализовали Мальцев и Парфеевец.

Еще двумя голами чешский чемпион отметился в конце третьего периода, установив окончательный счет, — 7:2.

После четырех туров положение в группе следующее: 1. «Лозанна» — 8 очков, 2. «Тршинец» — 6, 3. «Пеликанс» — 5, 4. «Юность» — 5.

В октябре «Юность» проведет два матча с финским клубом «Пеликанс».


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