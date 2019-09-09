В США создали индекс влияния твитов Трампа на рынки 2 9.09.2019, 12:35

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Дни с меньшим количеством президентских твитов улучшают доходность гособлигаций.

По данным аналитиков, больше всего на доходность облигаций влияют твиты, которые содержат слова "Китай", "миллиард", "товары", "демократы" и "великий", пишет liga.net.

Как отмечает Bloomberg, JPMorgan не одинок в своих попытках просчитать влияние активности Дональда Трампа в Twitter на рынки. Аналитики Bank of America Merrill Lynch опубликовали на прошлой неделе заметку, в которой утверждают, что в те дни, когда президент США относительно часто пишет в Twitter, отрицательная доходность в среднем составляет 9 базисных пунктов. Дни с меньшим количеством президентских твитов улучшают доходность гособлигаций в среднем на 5 базисных пунктов.

Тем не менее, S&P 500 вырос более чем на 35% с тех пор, как Трамп победил на выборах в 2016 году, заключает агентство.