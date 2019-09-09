Россия остается без газа 3 9.09.2019, 14:55

2,528

Владимир Путин и глава Газпрома Алексей Миллер

Фото: ТАСС

Почему это происходит?

Природный газ утекает в Европу, где Россия занимает первое место по поставкам энергоресурсов, мимо жителей приграничных районов. В сельской местности главным источником тепла остаются печки. Даже в районах, где есть газ, люди им не пользуются – ввести трубу в дом слишком дорого, пишет Север. Реалии.

Газификация Изборска

В 2007 году вице-премьер Дмитрий Медведев обещал газифицировать страну в течение десяти лет. Это не удалось, но от цели не отказались, и в апреле этого года председатель правительства вновь призывал "ускорить газификацию регионов". Газпром, в свою очередь, отчитывается о сотнях миллиардов вложенных средств (порядка 295,2 млрд рублей с 2005 по 2016 год) и тысячах километров региональных газопроводов (более 28 тыс. км). По официальным данным, за десять лет средний уровень газификации в России вырос с 53,3% до 67,2% (в сельской местности – с 34,8% до 57,1%). Поставки газа российским потребителям, как следует из последнего отчета перед акционерами главы "Газпрома" Алексея Миллера, выросли на 4,3% в 2018 году – на внутренний рынок Газпром поставляет газа даже чуть больше (239,7 млрд куб. м), чем на внешний (201,9 млрд куб. м). Однако доля населения в этих миллиардах кубов – только 12%. Во многих в селах и райцентрах страны люди по-прежнему отапливают дома печами.

Потребление природного газа в России

Газификация часто спотыкается в самом конце цепочки – на местах, сталкиваясь с бюрократией и низкой платежеспособностью потребителей. Реальную эффективность процесса иллюстрирует пример Изборска в Псковской области – деревни, на общем фоне даже благополучной и по документам – газифицированной.

Спасибо Путину, провели газ

Лица жителей дома №31 по улице Псковской в Изборске светлеют, стоит спросить их про газ.

Это хорошо, что Путин приехал сюда – дорожки, вон, проложили, газ провели

– Конечно, довольны! Раньше у меня по стенам всё текло, черное было, а теперь розовой краской у сына покрашено, – хвастается Надежда Дмитриевна. У нее в квартире газовое отопление и горячая вода. У ее соседей – по-прежнему дровяные печки, но в плитах – газ природный, не в баллонах.

– Это хорошо, что Путин приехал сюда – дорожки, вон, проложили, газ провели, – говорит ее сосед Иван Сергеевич. – А то я бы так и таскал балкон на себе.

Газифицированный дом на ул. Псковской и его жители

Их двухэтажка была газифицирована за счет бюджета к 1150-летнему юбилею, который с федеральным размахом праздновали в 2012 году. Изборск впервые упоминается в Повести временных лет под 862 годом, в сказании о призвании варягов, и потому стал одним из центров празднования 1150-летия зарождения Российской государственности.

По музейной части тогда делалась реставрация Изборской крепости, а для жителей – благоустройство и газификация. Правда, к празднику доделать все не успели, но в следующем году "Межрегионгаз Псков" отчитался, что "газ пришел в квартиры 36 изборян". Тогда газифицировали дома по улице Молодежной. Позднее подключили и дом на Псковской, вдоль Рижского шоссе. Теперь у людей есть природный газ для приготовления пищи. Отопление и горячую воду – уже за свой счет – сделали себе единицы, буквально по паре квартир на дом.

Ушёл на работу – тепло, пришел – тепло

Надежда Дмитриевна за свой котел и батареи заплатила порядка 200 тысяч рублей.

– Теперь зимой хожу вот так! – окидывает она рукою свой летний наряд. – А раньше в куртке ходила.

В зимние месяцы за газ она платит примерно по 3000 рублей. Получается не дороже, чем топить дровами, но куда удобнее. Летом – рублей 300-400. Ее соседи, которые только готовят на газе, платят по счетчику 25-30 рублей в месяц – копейки.

– Ушёл на работу – тепло, пришел – тепло, и чисто, от печки всё-таки всегда пыль, – говорит Татьяна Тимофеева. Она заплатила примерно те же 200 тысяч за газовое отопительное оборудование. Зимой за газ у нее уходит около 2000 рублей в месяц – квартира в соседнем доме поменьше, чем у Надежды Дмитриевны.

Обе изборянки стараются не думать о том, окупятся ли когда-то их инвестиции в газификацию. Как и сам "Газпром".

"А теперь и волости нет»

Природный газ мог появиться в Изборске еще в 1980-е годы. Через Псковскую область проходит магистральный газопровод Валдай – Псков – Рига, введенный в эксплуатацию в 1972 году. В 1983 году появилась компрессорная станция "Изборск", где было выделено две нитки редуцирования (снижения давления) для Изборска, одоризационная установка (предназначена для ввода одоранта – пахучего вещества – в газ), проложена труба низкого давления до деревни и к животноводческому комплексу.

Сельская администрация в Изборске

– Все было подготовлено к подаче газа в деревню. Однако председатель сельсовета Николай Ястребов решил, что газ Изборску не нужен, – рассказывает Надежда Ченина. Сегодня она живет в Изборске, а до пенсии работала на компрессорной станции начальником диспетчерской службы.

Двадцать лет, рассказывает она, "Газпром" держал оборудование в резерве, но никто из местных властей так ничего и не сделал, чтобы реанимировать проект. Наконец, в начале 2000-х газомотокомпрессоры выработали свой ресурс, цех был демонтирован, проект строительства нового цеха с турбоагрегатами уже не предусматривал газификацию Изборска от компрессорной станции. Поэтому, когда накануне юбилея вновь заговорили о газификации, строить инфраструктуру пришлось с нуля. "Газпром" вложился повторно и подвел газ от газораспределительной станции "Новый Изборск", что в восьми километрах от деревни.

Газифицированные дома продолжают отапливаться дровами

Теперь в Изборске подключены к газу четыре многоквартирных дома, два отеля и несколько частных домовладений. Наладили газовое отопление в школе – новенькая котельная построена прямо за ней. В двух шагах – одноэтажный многоквартирный дом на печном отоплении. Раньше здесь был школьный интернат, теперь – служебные квартиры.

– Нет, мы без газа, – говорит Ирина, живущая в одной из них. Газ в их дом не проводили, и даже разговоров об этом нет.

Я на эти деньги лучше в Италию съезжу

Когда готовились к федеральному юбилею, подвести газ обещали буквально к каждому частному дому в Изборске. Коренная изборянка Лииви Покровская вспоминает, как помогала волостной администрации опрашивать жителей и собирать у них документы.

– Все бегом-бегом надо было. Тогда многие хотели, конечно, – говорит она. – А теперь и волости-то нет.

Новая газовая котельная в Изборске

Юбилей прошел, Изборская волость вскоре была "оптимизирована" (ее присоединили к городскому поселению "Печоры", якобы в целях экономии), а регион решил, что свои обязательства по газификации уже выполнил. Желающим провести газ в свои дома было предложено "скоординировать совместные действия". Теперь если от газовой трубы до стены дома не более 200 метров, жители должны быть готовы выложить порядка 300 тысяч рублей.

"Я на эти деньги лучше в Италию съезжу", – говорит Ченина. Она топит камин и включает электрические конвекторы. Платит тысяч пять "за свет" зимой – это так же удобно, хотя и чуть дороже, чем газовый котел, но главное – не нужны разовые инвестиции в трубу. Прокладка газопровода в Изборске, который музей-заповедник и сплошная охранная зона, возможна только подземным способом. Это порядка 3 млн рублей за один километр.

Андрей Субботин, управляющий гостиницей, где есть газопровод, говорит, что за подключение отелю пришлось заплатить меньше миллиона – и "для юридического лица это нормально".

– Для ресторана газ – это подарок, – говорит он. – Это и проще, и дешевле, чем дрова.

Однако в дом себе проводить газ Субботин уже не будет. На улице, где стоит его особняк, труба не проложена, и стоимость подключения для него обойдется в полтора миллиона: "Конечно, это дорого!".

Нет, что вы, откуда у нас такие деньги

Большинство жителей Изборска – обычные пенсионеры или бюджетники.

– Это неадекватно, ну как, бабка, если живёт на пенсию, как ей газ сделать? – пожимает плечами Владимир с улицы Печорской. Он-то надеялся на бесплатное подключение к юбилею.

Владимир, житель центральной улицы Печорской, где газовой трубы нет

– Нет, что вы, откуда у нас такие деньги, – качает головой Елена, аптекарь. Ее дом тоже на Печорской. Напротив – другой изборский отель, куда владелец в 2016 году протянул трубу за свой счет. В общей сложности проект, проводка и оборудование перевалили по стоимости за полтора миллиона рублей, говорят управляющие отеля. Елена могла бы подключиться уже к их трубе, но все равно для нее цена слишком высокая.

Люди готовы платить за газ, но не готовы платить за эту бюрократию

Некоторые домовладельцы все-таки собираются подвести себе газ и морально готовятся выложить по 300 тысяч. Но, что удивительно, газовики не торопятся их взять.

– Дома не являются клиентами для Газпрома, они являются скорее обременением, – говорит Субботин. – Это ужасно забюрократизированная система. Нет одного окна, куда ты приносишь деньги. Ты начинаешь бегать по всем инстанциям, чтобы тебя подключили. Люди готовы платить за газ, но не готовы платить за эту бюрократию.

О многомесячном ожидании на каждом этапе рассказали все изборяне, кто собрался вводить газовую трубу в дом. Александр и Валентина Сурнины ждут подключения с прошлого года.

Таких изборсков по стране не счесть

– То туда сходи, то оттуда документы возьми, – рассказывает Александр. – Нам обещали: в каждый дом получите газ к юбилею, а тут все за свои денежки.

Труба лежит буквально за порогом их дома. Валентина показывает договор с Межрегионгазом: за работы им насчитали 119 251,49 рублей. Отдельно – стоимость внутридомового газового оборудования.

Александр и Валентина Сурнины

Газификация Изборска обошлась Газпрому в 300 млн рублей. Еще 30 млн потратил бюджет Псковской области на газопровод внутри деревни.

– Как думаете, когда это окупится? Я вам скажу: никогда. А таких изборсков по стране – не счесть, – говорит Надежда Ченина.

"Потерпим еще лет десять"

Псковская область в целом газифицирована на 44%. Из северо-западных регионов хуже дела обстоят только в Мурманской (вообще не газифицирована), Архангельской области (12%) и республике Карелия (7%). Общий рейтинг СЗФО вытягивают город федерального значения Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ, газифицированный на 93,8%: здесь труба проведена к столице округа Нарьян-Мар и ближайшим поселкам, где сосредоточена большая часть населения НАО – порядка 28 тысяч человек.

Стоимость подключения притормаживает газификацию не только в Изборске. В поселке Середка Псковской области газовую трубу подвели к фасадам многоквартирных домов шесть лет назад. Летом 2013 года в редакцию главной областной газеты "Псковская правда" пришло коллективное письмо: жители возмущались тем, что стоимость ввода газа в квартиру получается больше 40 тысяч рублей.

"Рассматривая данную ситуацию, мы задались вопросом: при пенсии в 6-9 тыс. руб. и заработке в Середке 5-10 тыс. руб. смогут ли жители при таком уровне цен за газообеспечение иметь этот газ? Ответ: 90% жителей Середки газ иметь не могут".

Многоквартирный дом на дровах в двух шагах от газовой котельной

"Я живу в Великих Луках, восемь лет нам обещают провести газ, но дальше разговоров дело не дошло, – написала в прошлом году на сайт губернатора Анна Васильева. – У нас не деревня, а город, район Дружбы. Стыдно, что газ проводят в каждую деревню, а у нас так и нет газа, мы должны проводить его за свой счет (это около 100 000 руб., это только проект к дому). Я – мать двоих детей, сижу дома, работает только муж, и не потянуть такую сумму, когда зарплата 20 000 руб. Нас четыре улицы, и ни у кого нет газа, а рядом, через дорогу он есть. Когда у нас проведут газ?"

В том же 2018 году житель частного сектора города Великие Луки Елена Панченко задавалась вопросом, зачем обнадеживали людей, поставив в 2014 году газораспределитель и закончив на этом: "Провести за свой счет – это просто не реально. По техническим условиям, до нашего дома 500 метров, и запросили 3 900 000. Сколько нам еще ждать?". Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко отвечала на это, что софинансировать газификацию жилых домов за счет субсидий из регионального бюджета сейчас не получится – нет денег. В 2019 году она подробнее объяснила ту же проблему Ирине Губаренковой, переживавшей за ряд прилегающих к Великим Лукам деревень: поскольку в реестр заявок на субсидии муниципалитетам для газификации жилья уже включены 54 заявки стоимостью более 300 млн. рублей, новые решено не принимать. Причина та же – денег нет.

По телефону оператор сразу добавила, что я наверняка откажусь, так как это очень дорого

В конце ноября 2018 г свою историю газификации рассказала губернатору 73-летняя пенсионерка Светлана Веретенникова. Она живет в частном доме в Пскове. По состоянию здоровья она не может топить печь дровами и решила перевести дом на газовое отопление. У соседей с обеих сторон от моего земельного участка газ уже был проведен".

"В январе 2018 года обращалась в АО "Газпром газораспределение Псков" с целью заключить договор. По истечению трех недель мне позвонили и пригласили либо подписать договор о подключении газа, или же письменно отказаться от услуг, – пишет Светлана Арсеньевна. –По телефону оператор сразу добавила, что я наверняка откажусь, так как это очень дорого. Рассчитали стоимость: 330 000 рублей, и это только сбор документов, разработка и составление проекта, без учета подводки к дому. На мой вопрос, почему так дорого, ведь от основной трубы до дома всего шесть метров, мне ответили, что это не имеет значения, согласно новому постановлению. Если сложить все, что необходимо для проведения газа, то выходит сумма более 600 000 рублей, которая для простого человека просто нереальная. Я убеждена, что любой человек, живущий в городе, имеет право на проведение газа по адекватным ценам".

Поселок Аргуновский

В соседних регионах – похожая картина. Вельский район Архангельской области, самый большой по численности населения, газифицирован на 17%.

– На прокладку газопроводов в поселок Аргуновский, деревню Овсянниковскую, Неклюдовскую и части деревни Покровской уже потрачено около 67 миллионов рублей. Газ имеют в домах около 20 человек, – рассказал Виктор Черняев, первый заместитель главы Вельского района по вопросам промышленности, строительства, ТЭК.

В Ленинградской области на прокладку уличных газопроводов в поселке Ефимовский Боксатогорского района с 2014 года уже потрачено 27,1 миллионов рублей. А газ есть пока у 47 из 3,5 тысяч жителей. "Газом пользуются сегодня у нас 47 потребителей индивидуальных домов", – сказано в отчете о работе главы администрации Ефимовского поселения Сергея Покровкина за 2018 год.

Газификация в Трубниковом бору

В Трубникоборском сельском поселении Ленобласти газ есть только в деревне Трубников Бор. В 1991 году здесь построили газораспределительную станцию. Но только через четверть века, в 2016 году, около 700 жителей получили возможность подключить голубое топливо.

– 90 процентов домов сейчас с газом, – говорит глава администрации Трубникоборского поселения Сейфулла Шейдаев.

В остальных 15 деревнях люди используют сжиженный баллонной газ."В пяти километрах от Трубникова Бора есть наша деревня Кунесть. Здесь нет света уличного. Нет радио. Нет газа. Нет дорог," – говорит Ольга Иванова.

– Наш поселок Бабино все время стоит в очереди, – рассказывает местный житель Антон Ершов. – Мы ждали, когда построят межпоселковый газопровод от Трубникова Бора до Бабино и до деревни Вороний Остров. Но планы постоянно отодвигают. Должны были в 2018 году начать тянуть газ, но передвинули на 2021 год. Но я в это не верю. У нас газ – признак богатства. Нужно же Сирии и Нигерии помогать. Мы потерпим еще лет десять. Я, когда в Болгарию на машине еду, по сторонам смотрю. Украина, Молдова, Румыния – все газифицированы. В Румынии даже в жутком захолустье есть газ. А у нас газификация хромает. Нет денег.

– Государство не решает этот вопрос до донца, переложив ответственность на "Газпром", который лишь выполняет часть программы по обеспечению населения природным газом, – говорит профессор Марсель Губайдуллин, заведующий кафедрой транспорта и хранения нефти и газа САФУ, доктор геолого-минералогических наук. – На газовой трубе создана целая система компаний и инвесторов, которые получают неплохой и, главное, быстрый доход. Как говорится, халва-халва, а во рту слаще не становится.

"Наверное, это отсталость мышления"

ПАО "Газпром", при всех оговорках, – коммерческая компания, то есть делает свои инвестиции с расчетом на прибыль. Можно ли окупить газопровод, к которому не подключаются потребители? Вряд ли. Тогда возникает вопрос: почему, из года в год убеждаясь, что стоимость подключения к газовой трубе слишком высока для россиян, "Газпром" не меняет параметры программы газификации, к примеру, не пробует включить плату за присоединение к сети в тариф на газ для новых потребителей?

– "Газпром" не может менять тарифы самостоятельно для индивидуальных потребителей. Да и для промышленности – для него тарифы определяет ФАС, – комментирует специалист по нефтегазовому рынку, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. – Одна из причин того, что "Газпром" не слишком активно ведет работу по газификации регионов – низкая платежеспособность населения. Это депопуляция сельской местности, когда люди бегут в города. С другой стороны, "Газпром" не очень активно подключает даже тех потребителей, где они платежеспособные и очень хотят подключиться. В Московской области, например, или в областях вокруг столичного региона. Там, чтобы подключиться, надо заплатить какие-то гигантские деньги, фактически взятки. Рядом трубы проходят, но подключения никакого нет.

– Политику газификации нужно продолжать?

– В принципе, да. Если уж мы видим, что страна не переходит на возобновляемые альтернативные источники энергии. Было бы хорошо, действительно, если бы везде было только электричество, если бы газ производил огромное количество электроэнергии, и к домам подходили только электрические провода. Как это в основном, например, в Норвегии, где все – от обогревателей под окнами до плиты на кухне – работает от электричества. А газ у них, если в быту, то это в китайском ресторане на кухне. Но у них специфика – поскольку вся электроэнергия производится гидроэлектростанциями, 99%, поэтому у них электроэнергия чистая. У нас, при таком обилии газа, тоже можно все делать на электричестве, и это было бы, наверное, даже дешевле, чем прокладывать трубы повсюду. Но пока мы видим во всех государственных стратегиях, в топливной стратегии, что перехода к альтернативным источникам энергии вместо газа нет. Мало того, даже существует программа газомоторного топлива – вместо того, чтобы развивать электромобили, у нас развивается то, от чего мир уже потихонечку начал отказываться. Наверное, это отсталость мышления или материальная заинтересованность конкретных чиновников, – говорит Михаил Крутихин.

Газифицированный дом в Изборске

В ответ на запрос Север. Реалии ООО "Газпром межрегионгаз Псков" сообщило, что количество абонентов, подлежащих подключению к межпоселковому газопроводу д.Сенно – д. Изборск Псковского района , "по инициативе Администрации Псковской областибыло сокращено с 233 до 50": "На данный момент в д. Изборск газифицировано 52 домовладения". В это число, уточняют в компании, входят и квартиры в четырех двухэтажных домах.

"Стоимость газификации домовладения (квартиры) рассчитывается согласно стандартизированным тарифным ставкам, утвержденным комитетом по тарифам, после получения технических условий на подключение, кроме случаев, когда плата устанавливается по индивидуальному проекту или по льготной цене, – пишет и.о. генерального директора Алексей Федоров. – Стоимость подключения (до границы земельного участка) для заявителей, намеревающихся использовать газ для предпринимательской деятельности с максимальным часовым расходом газа не более 15 м3/час составляет 52 157,34 руб (без НДС). Для прочих заявителей с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 м3/час – 39 300 (без НДС), 47 160 (с НДС). Указанная плата применяется при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети (с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа) не более 200 метров, а мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом)".

С 2005 по 2018 годы ПАО "Газпром" инвестировал в газификацию Псковской области 3 878,4 млн рублей. "Расчетный срок окупаемости объектов относится к категории коммерческой тайны", – говорится в ответе Федорова.