Сколько нужно заниматься, чтобы «отработать» съеденное в Новый год 2 1.01.2020, 12:41

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Две мандаринки равны семи минутам ходьбы.

Планируете «отработать» съеденные за праздничным столом калории? Портал tut.by сориентирует, сколько минут различных занятий: от легкой аэробики до крепкого сна — для этого может потребоваться.

Оливье с вареной колбасой

Так выглядят 100 граммов оливье — и это 31 минута занятий аквааэробикой, 21 минута быстрой ходьбы и 16 минут бега на лыжах.

Сельдь под шубой

Так выглядят 100 граммов сельди под шубой — и это 50 минут игры в волейбол, 37 минут игры в настольный теннис и 18 минут езды на горном велосипеде.

Салат с крабовыми палочками

Так выглядят 100 граммов салата с крабовыми палочками — и это 41 минута медленных танцев, 22 минуты легкой аэробики или 15 минут конькобежного спорта.

Сырокопченая колбаса

Так выглядят 100 граммов сырокопченой колбасы — и это 180 минут хатха-йоги, 135 минут танго и 54 минуты работы тренером по аэробике.

Мандарины

Так выглядят 100 граммов мандаринов — и это 40 минут сна, 9 минут вальсирования или 7 минут ходьбы со скоростью 6 км/ч.

Шоколад

Так выглядят 100 граммов молочного шоколада — это 73 минуты плаванья, 53 минуты катания на коньках или 49 минут игры в американский футбол.

Шампанское полусухое

А 100 граммов шампанского — это 30 минут стретчинга, 8 минут легкой степ-аэробики или 5 минут занятий со скакалкой.