закрыть
1 января 2020, среда, 14:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сколько нужно заниматься, чтобы «отработать» съеденное в Новый год

2
  • 1.01.2020, 12:41
  • 1,144
Сколько нужно заниматься, чтобы «отработать» съеденное в Новый год

Две мандаринки равны семи минутам ходьбы.

Планируете «отработать» съеденные за праздничным столом калории? Портал tut.by сориентирует, сколько минут различных занятий: от легкой аэробики до крепкого сна — для этого может потребоваться.

Оливье с вареной колбасой

Так выглядят 100 граммов оливье — и это 31 минута занятий аквааэробикой, 21 минута быстрой ходьбы и 16 минут бега на лыжах.

Сельдь под шубой

Так выглядят 100 граммов сельди под шубой — и это 50 минут игры в волейбол, 37 минут игры в настольный теннис и 18 минут езды на горном велосипеде.

Салат с крабовыми палочками

Так выглядят 100 граммов салата с крабовыми палочками — и это 41 минута медленных танцев, 22 минуты легкой аэробики или 15 минут конькобежного спорта.

Сырокопченая колбаса

Так выглядят 100 граммов сырокопченой колбасы — и это 180 минут хатха-йоги, 135 минут танго и 54 минуты работы тренером по аэробике.

Мандарины

Так выглядят 100 граммов мандаринов — и это 40 минут сна, 9 минут вальсирования или 7 минут ходьбы со скоростью 6 км/ч.

Шоколад

Так выглядят 100 граммов молочного шоколада — это 73 минуты плаванья, 53 минуты катания на коньках или 49 минут игры в американский футбол.

Шампанское полусухое

А 100 граммов шампанского — это 30 минут стретчинга, 8 минут легкой степ-аэробики или 5 минут занятий со скакалкой.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип