Белорусский ликвидатор: Я протестовал и буду протестовать против такого «порядка» 1.01.2020, 14:28

Василий Силиверст

Фото: svaboda.org

Василий Силиверст донес правду о ситуации в стране до ООН.

31 декабря Комитет ООН по правам человека зарегистрировал (дело №3669/2019) и вступил в официальную переписку с белорусским правительством по жалобе чернобыльского ликвидатора из Калинкович Василия Силиверста. О регистрации в ООН жалобы чернобыльца Управление Верховного комиссара по правам человека проинформировало представителя заявителя, правозащитника Леонида Судаленко, сообщает «Гомельская весна».

В прошлом году Калинковичский райисполком запретил ликвидатору-чернобыльцу провести 29 сентября пикет, во время которого тот хотел привлечь внимание к проблемам ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Местные чиновники нашли формальную зацепку для отказа: не заключены договора с милицией, больницей и жилищно-коммунальным хозяйством. Кроме того, пикет был заявлен в сквере на перекрестке улиц Пионерской и Куйбышева в Калинковичах, в то время как единственно разрешенным местом в райцентре является стадион «Спартак».

Василий Силиверст говорит, что хотел публично обратить внимание горожан на отсутствие в стране для ликвидаторов социальных льгот и социального обеспечения, медицинского обслуживания, низкого уровня пенсий.

«Они вчера забрали льготы у чернобыльцев, а сегодня запрещают об этом говорить! Я протестовал и буду протестовать против такого порядка. Наше предложение издать книгу памяти о ликвидаторах Чернобыльской АЭС, жителей Калинковичского района также не нашло понимания со стороны властей. Власть оставила чернобыльцев на выживание», - заявляет ликвидатор.

Василий Силиверст просит Комитет по правам человека установить не только факт нарушения его прав, но и требует обязать белорусское правительство изменить национальный закон о массовых мероприятиях и соответствующее решение местных властей, которые и привели на практике к нарушению права на мирное собрание и как следствие на выражение мнения.