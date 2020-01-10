закрыть
10 января 2020, пятница, 15:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ученые обнаружили недалеко от Стоунхенджа загадочную магнитную аномалию

2
  • 10.01.2020, 12:45
  • 1,345
Ученые обнаружили недалеко от Стоунхенджа загадочную магнитную аномалию

Ее возраст — около четырех тысяч лет.

Ученые в рамках виртуальной реконструкции Calanais нашли в болотах шотландского "Стоунхенджа" самый древний из существующих на Земле громоотвод. Открытие сделано в Айриха-на-Бинне Бидже, называемом Зоной XI, пишет lenta.ua.

Исследователи считают, что магнитную аномалию возрастом 4 тыс. лет, образовавшую форму звезды, оставил один сильный или несколько мелких ударов молнии. Разряд может иметь связь между природными силами и строительством каменных кругов.

«В истории существует мало свидетельств об ударах молнии, поэтому мы считаем связь найденного нами памятника с каменными кругами закономерной. Заряд ударил в скалу или дерево, а может таинственная конструкция приняла удар на себя», - поделился своими мыслями доктор Ричард Бейтс из Университета Сент-Эндрюс.


популярное за неделю

Мнение

Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц
Занимательная арифметика
Занимательная арифметика Ирина Халип
Кремлевская бутылка
Кремлевская бутылка Виталий Портников