Ученые обнаружили недалеко от Стоунхенджа загадочную магнитную аномалию 2 10.01.2020, 12:45

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Ее возраст — около четырех тысяч лет.

Ученые в рамках виртуальной реконструкции Calanais нашли в болотах шотландского "Стоунхенджа" самый древний из существующих на Земле громоотвод. Открытие сделано в Айриха-на-Бинне Бидже, называемом Зоной XI, пишет lenta.ua.

Исследователи считают, что магнитную аномалию возрастом 4 тыс. лет, образовавшую форму звезды, оставил один сильный или несколько мелких ударов молнии. Разряд может иметь связь между природными силами и строительством каменных кругов.

«В истории существует мало свидетельств об ударах молнии, поэтому мы считаем связь найденного нами памятника с каменными кругами закономерной. Заряд ударил в скалу или дерево, а может таинственная конструкция приняла удар на себя», - поделился своими мыслями доктор Ричард Бейтс из Университета Сент-Эндрюс.