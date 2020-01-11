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Загадочная тенденция: температура тела у людей постоянно снижается

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  • 11.01.2020, 10:13
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Загадочная тенденция: температура тела у людей постоянно снижается

Почему?

Ученые из Стэнфордского университета США обнаружили, что, начиная с 19 века, у людей снижается средняя температура тела: уменьшившись уже с 37°C до 36,6°C, пишет elifesciences.org.

"В США нормальная температура тела для взрослых в среднем ниже 37°C, которая была нормой в XIX веке", - говорится в сообщении.

Ученые проанализировали данные 3 групп людей: медицинские записи ветеранов Гражданской войны в течение 1862-1930 годов, данные первого Национального исследования здоровья и питания 1971-1975 годов, а также картотеку медицинского центра Стэнфордского университета за 2007-2017 годы.

В первой группе были данные только мужчин, во второй и третьей - мужчин и женщин.

Авторы исследования заметили, что средняя температура тела в первой группе была выше, чем во второй, а во второй - выше, чем в третьей. Так, температура снижалась на 0,03°C каждое десятилетие. Тенденция сохранилась и после того, как исследователи учли индекс массы тела, рост, пол и расу.

Изменение температуры тела объясняют изменением скорости обмена веществ. Ученые считают, что в наше время люди чаще охлаждают помещение, чтобы не перегреваться, и это может влиять на обмен веществ.

Ученые предположили, что на температуру тела также повлияло развитие медицины, гигиены и питания. Так раньше, инфекционные заболевания встречались чаще, и в организме человека развивалось воспаление, что требовало затрат энергии и повышало температуру тела.


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