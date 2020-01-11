Белорусский водитель за границей: Поначалу кажется, что едут как сумасшедшие 11.01.2020, 11:37

Фото: onliner.by

А потом привыкаешь.

После вылазки в Литву белорусский водитель Юрий Краснов сразу же направился в Польшу, где изучал синдром местного дальнобойщика, пытался перейти через проезжую часть по нерегулируемому переходу (забегая вперед, скажем, что это удалось) и безуспешно разбирался с ограничениями скорости. «Вот едешь как все, а потом появляется гражданская BMW, у которой вдруг включаются мигалки, и...» — вздыхал ведущий рубрики, пишет onliner.by.

Автобаны и их инфраструктура

Литовско-польскую границу Юрий Краснов пересек на скорости, и знакомство со страной началось с автобана. Понятное дело, ведущий «Разборов...» с ходу отсыпал кучу комплиментов инфраструктуре:

— Наземных пешеходных переходов нет, зато предусмотрены путепроводы для диких животных. Они широкие, с ограждениями и высаженными кустиками, чтобы лось шел через дорогу и даже не догадывался об оживленной магистрали внизу. Так сказать, забота о морально-психологическом состоянии фауны.

Фото: onliner.by

На контрасте с Беларусью заметно, что много средств инвестировано в ограждения. Их несколько видов, они надежные и разного назначения.

— Сделано так, что ни одна мышь не проскочит! — радовался Юрий Краснов. — Причем это не образное выражение. Предусмотрена сетка как от крупных животных, так и от мелких. Возле населенных пунктов обустроено шумозащитное ограждение.

А еще разделительное ограждение внушает доверие. Не верится, что его так просто пробить даже грузовым транспортом.

Фото: onliner.by

Также ведущий рубрики отметил длину полос разгона и торможения. Кастрированные отрезки, выполняющие схожие функции на наших дорогах, — боль и страдание. В Польше же почти всегда предусмотрен протяженный участок, достаточный для набора скорости потока.

Учебный автомобиль на трассе

Удивлению ведущего «Разборов...» не было предела, когда он увидел на скоростной дороге учебный автомобиль. За рулем явно находился курсант, ехавший около 100 км/ч.

— В Беларуси движение на трассе тоже входит в учебную программу автошкол, но предусмотренного количества часов недостаточно, — сетовал Юрий Краснов. — Хотя управление автомобилем на трассе — это совершенно иное восприятие обстановки, оно имеет ряд особенностей и требует детальной отработки.

Фото: onliner.by

Скорость. Все превышают?

Проехав несколько сотен километров по польским дорогам, наш водитель эмоционально поделился наблюдением касательно ограничений скоростного режима:

— Над тобой словно издеваются! Видишь хорошую дорогу, по которой можно ехать более 100 км/ч, но тебе все время подкидывают ограничения: «70», «50», «30». Из-за этого водители повально превышают выставленные лимиты, иногда даже вдвое. Где знак «50», там могут ехать 100 км/ч. А снижаются, только если впереди камера скорости или полиция.

Фото: onliner.by

По мнению Юрия Краснова, иногда сложно понять, какое ограничение действует на том или ином участке дороги:

— Если есть знаки, то все понятно. Но иногда их нет, и ты теряешься. Тогда я ориентировался на местных водителей. Они едут — я тоже, они снижают скорость — я тоже жму педальку тормоза.

Видите, знак «70», я еду даже чуть быстрее, а меня все опережают. Чувствую себя дураком. Водители либо знают, где камеры скорости стоят, либо контроль очень низкий. Хотя вчера мы заметили BMW гражданского исполнения, у которой включились спецсигналы. Это была полиция. По совпадению она остановила автомобиль с белорусскими номерами.

Фото: onliner.by

— Можно сделать вывод, что если большинство не выполняет требования, значит, проблема не в водителях, — заключил ведущий рубрики.

Заторы на трассах

Застрять в пробке на автобане где-нибудь под Франкфуртом или Марселем — обычное дело. Заторы образуются внезапно и без видимой причины. В Польше мы оказались в похожей ситуации. Вереница фур вперемешку с легковушками выстроилась в огромную очередь.

Фото: onliner.by

— Интересно, как ведут себя польские водители в этих условиях? Большинство тоже не пропускают? — задался вопросом Юрий Краснов, включая «поворотник».

Указатель моргал буквально несколько секунд. Ехавший в соседней полосе грузовик замедлился, явно давая возможность перестроиться. Браво!

Фото: onliner.by

— Хотя до этого несся водитель Audi, который запросто мог впилиться в наш бок, — справедливо заметил наш водитель.

— Вообще, у поляков есть особенность: они едут смело или агрессивно, это как посмотреть. Но когда надо реально помочь, то быстро тормозят. Хотя складывается ощущение, что они не намерены пропускать.

Синдром польского дальнобойщика

Развивая тему стиля вождения в Польше, ведущий «Разборов...» поделился такими впечатлениями:

— Сначала кажется, что они едут как сумасшедшие! Летают даже ночью, заходят в поворот на 100 км/ч. Я бы назвал это опасным... Похожим образом местные водители ведут себя, когда рядом находятся другие автомобили. Иной раз так интенсивно приближаются, что кажется — вот-вот и врежутся в тебя, но потом вдруг снижают скорость и спокойно продолжают движение за тобой.

Сперва такое шокирует, а потом понимаешь, что это норма. Польские дальнобойщики же кажутся паиньками, они теряются в этой среде, которая со стороны выглядит агрессивной.

Хотя одна претензия к дальнобойщикам все же есть. Точно так же, как в Беларуси, лед с крыш своих фур они не счищают. Да, возможно, это не совсем проблема водителя, но какая разница тому автомобилисту, на которого летят пластины льда. Мы оказались ровно в такой ситуации. Пришлось уворачиваться...

Решение для обгонов

Съехав с автобана на дорогу классом пониже, ведущий рубрики обратил внимание на решение, которое вполне могло бы применяться на белорусских трассах. Оно, собственно, применялось, но распространения не получило.

— Иногда не нужно строить четырехполосную дорогу, тратя огромные средства и время, а достаточно грамотно распорядиться существующим пространством, — рассуждал Юрий Краснов. — Вот, например, трехполоска, у которой средний ряд используется для совершения обгона/опережения то для одного направления, то для другого. Там нанесена соответствующая разметка, в нужных местах установлено ограждение. Это безопасно и удобно.

Фото: onliner.by

Населенные пункты: знаки, разделительная полоса, приподнятые перекрестки

Достигнув городских улиц, наш водитель первым делом стал говорить о знаках. Уж больно понравились ему изображения:

— Очень они четкие! Начертание символов более жирное, что ли, а потому их видно издалека. Сразу понятно, что от тебя требуется и куда поворачивать. А человечек на знаке «Пешеходный переход» как настоящий, реалистичный. Думаешь, он же живой, ему нужно уступать.

Фото: onliner.by

Также овации достались системе навигации. И правда, указатели улиц в Польше компактные, хорошо вписаны в инфраструктуру, при этом заметны и всегда перед глазами.

Приподнятые перекрестки мы уже видели в Литве, но еще раз отметили удачное решение. Оно позволяет успокоить движение, дает возможность выехать со второстепенной дороги, обеспечивает безопасность пешеходов.

Фото: onliner.by

Аналогичные функции у выполненной из плитки разделительной полосы. С одной стороны, через нее можно переехать, если очень надо объехать препятствие, с другой — маневр на скорости (например, опережение) не выполнишь.

Фото: onliner.by

Светофоры не всегда моргают зеленым

Про светофоры нужно сказать отдельно. Во-первых, они часто располагаются на Г- и П-образных стойках. Во-вторых, имеют некоторую особенность, о которой мы ранее рассказывали в отдельном выпуске.

— Горит зеленый, а потом без предупреждения (то бишь зеленый не моргает) вдруг включается желтый, — удивился Юрий Краснов, хотя сам разбирал ролики туристки о Польше. — Это очень непривычно. Понимаешь, что можешь не успеть среагировать. Потом я сообразил, что надо быть начеку. В то же время поскольку зеленый не моргает, водители не успевают ускориться и либо завершают проезд, либо останавливаются.

Фото: onliner.by

Пропуск спецтранспорта

На YouTube много роликов, сделанных в западных странах, когда все водители, как по команде, уступают дорогу спецтранспорту. Нам предоставилась возможность понаблюдать за реакцией польских водителей на загородной трассе.

Увидев в зеркало заднего вида скорую с включенными проблесковыми маячками, наш водитель моментально среагировал, приняв правее. Но образцовой реакции от остальных мы не увидели.

— Мне больше понравился стиль водителя спецмашины, — признался ведущий «Разборов...». — Он ехал и быстро, и неагрессивно одновременно. Мне кажется, он очень четко знает грань.

Пешеходов пропускать или нет?

Грешным делом мы подумали, что пешеходы в Польше не имеют преимущества на нерегулируемых переходах. Уж очень настороженно ведут себя люди при приближении к «зебре». Внимательно смотрят, намерены ли их водители пропустить, и только потом выходят на дорогу, махнув в благодарность рукой. В Западной Европе, да и в Беларуси, не так.

А в одном месте (это было в Августове) мы увидели предупреждение в виде разметки на тротуаре, мол, стой, под машину не иди, будь внимателен. Юрий Краснов все же решился и, перекрестившись, вышел на проезжую часть. Удачно!

Фото: onliner.by

После поездки мы сверились с местными ПДД. Там все довольно однозначно: пешеход на «зебре» имеет преимущество перед транспортными средствами. Правда, есть оговорка про особую осторожность, которую он должен проявлять.

— Только под конец поездки я привык к местным порядкам, — подытоживает польский вояж Юрий Краснов. — Это может напрягать, хотя мотивированной агрессии нет. Просто так принято. Организация дорожного движения в целом жирная, как начертания символов на знаках. По автобанам ехать приятно, отличные ограждения, все устроено ради безопасности и комфорта. С пешеходами много непонятного — то ли уступать, то ли нет... Но это опять-таки местные особенности.