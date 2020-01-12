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ЧЕ-2020 по гандболу: сборной Беларуси для выхода из группы достаточно не проиграть Черногории

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  • 12.01.2020, 11:09
ЧЕ-2020 по гандболу: сборной Беларуси для выхода из группы достаточно не проиграть Черногории

Матч между ними начнется 13 января в 20.15.

Сборную Беларуси для выхода в основной раунд чемпионата Европы-2020 устроит и ничья в заключительном матче предварительного раунда против команды Черногории, сообщает pressball.by.

После двух туров в активе белорусов и черногорцев по два балла, при этом разница мячей лучше у команды Юрия Шевцова ("-3" против "-5"). Таким образом, балканская сборная сможет обойти команду Беларуси только в случае победы. Поражение оставит нашу сборную за бортом турнира.

При положительном исходе белорусы выйдут в основной раунд без очков, сборная Хорватии "возьмет с собой" два балла.

Матч Черногория — Беларусь пройдет 13 января. Начало — в 20.15.

ЧЕ-2020. Сборная Беларуси уступила команде Хорватии

ЧЕ-2020. Сборная Черногории нанесла поражение команде Сербии и сравнялась с белорусами по очкам

Группа "А": Хорватия — 4 (2), Беларусь — 2 (2), Черногория — 2 (2), Сербия — 0 (2).


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