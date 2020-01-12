закрыть
12 января 2020, воскресенье, 23:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Продукты, которые важно включить в зимний рацион

  • 12.01.2020, 21:30
  • 2,107
Продукты, которые важно включить в зимний рацион

Один из них — квашеная капуста.

В холодное время года потребности нашего организма несколько отличаются от летних. Из-за расхода энергии на обогрев требуется больше калорий, витающие в воздухе вирусы и риск промерзнуть и простудиться повышают потребность в витаминах, пишет healthinfo.ua. Где брать их зимой?..

Свежие овощи и фрукты

Зимнее время вовсе не повод отказываться от необходимых круглый год витаминов, а особенно – клетчатки, недостаток которой провоцирует проблемы с ЖКТ, запоры, снижение общего иммунитета. Цитрусовые, хурма, гранат – свежие фрукты, которые появляются на овощных раскладках и в супермаркетах зимой, и бананы - прекрасный источник нежнейших пищевых волокон и калия, доступные практически круглый год, особенно ценны именно в зимнее время.

Брокколи, цветная и брюссельская капуста необходимы в рационе, в этих овощах рекордное количество аскорбиновой кислоты, которая, к сожалению, распадается при длительном хранении и тепловой обработке. Но при шоковой заморозке потери минимальны, а значит зимой лучше приобретать магазинную замороженную капусту.

Кроме клетчатки, которую можно получить с фруктами и овощами, во всех продуктах растительного происхождения есть незаменимая аминокислота триптофан – основной элемент для синтеза гормона серотонина, который в народе называют гормоном удовольствия.

Квашеная капуста и домашние соленья

При естественном сквашивании капусты, огурцов, кабачков в них происходят определенные процессы, в результате которых продукты получают совершенно иные свойства. Речь идет именно об овощах, при приготовлении которых не используется уксус, а в качестве консервантов применяют сахар и обычную соль. Так, капуста выделяет сок, который вступает в реакцию с сахаром, и образуется молочная кислота, под воздействием которой в сочетании с солью и происходит процесс ферментации с выделением углекислого газа.

Ферментированная капуста и образующийся рассол содержат аскорбиновой кислоты и бета-каротина в несколько раз больше, чем свежая.

Финики, инжир, изюм, курага – все это просто необходимо есть в зимнее время. Кроме того, что в этих концентрированных продуктах высоко содержание клетчатки, сухофрукты малоалергенны, содержат полный комплект витаминов и минералов, а также необходимых аминокислот.

В мякоти сухофруктов (особенно фиников) рекордное содержание калия, необходимого для перистальтики кишечника, достаточно кальция, есть незаменимые аминокислоты, все они обладают противовоспалительными, а некоторые и отхаркивающими свойствами.

Во всех сухофруктах в разных количествах содержаться магний, цинк, селен, железо.

Пряности

Корень имбиря, перец чили, чеснок – все эти жгучие приправы не просто стимулируют вкусовые рецепторы, повышая аппетит. Благодаря большому содержанию эфирных масел, они обладают явно выраженным противомикробным эффектом. Согласитесь – это именно то, что нужно в период простуд и гриппа. Кроме эфирных масел, все они прекрасный источник аскорбиновой кислоты, бета-каротина и витаминов группы В, а также ряда незаменимых аминокислот.

Жгучие пряности, в особенности имбирь, известны успокоительными и противопаразитарными свойствами. Если вы чувствуете, что простуда наступает, выпейте горячий чай с лимоном и небольшим кусочком имбиря – велика вероятность, что простуда отступит, а если все же болезнь настигнет, выздоровление наступит быстрее.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц