Продукты, которые важно включить в зимний рацион 12.01.2020, 21:30

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Один из них — квашеная капуста.

В холодное время года потребности нашего организма несколько отличаются от летних. Из-за расхода энергии на обогрев требуется больше калорий, витающие в воздухе вирусы и риск промерзнуть и простудиться повышают потребность в витаминах, пишет healthinfo.ua. Где брать их зимой?..

Свежие овощи и фрукты

Зимнее время вовсе не повод отказываться от необходимых круглый год витаминов, а особенно – клетчатки, недостаток которой провоцирует проблемы с ЖКТ, запоры, снижение общего иммунитета. Цитрусовые, хурма, гранат – свежие фрукты, которые появляются на овощных раскладках и в супермаркетах зимой, и бананы - прекрасный источник нежнейших пищевых волокон и калия, доступные практически круглый год, особенно ценны именно в зимнее время.

Брокколи, цветная и брюссельская капуста необходимы в рационе, в этих овощах рекордное количество аскорбиновой кислоты, которая, к сожалению, распадается при длительном хранении и тепловой обработке. Но при шоковой заморозке потери минимальны, а значит зимой лучше приобретать магазинную замороженную капусту.

Кроме клетчатки, которую можно получить с фруктами и овощами, во всех продуктах растительного происхождения есть незаменимая аминокислота триптофан – основной элемент для синтеза гормона серотонина, который в народе называют гормоном удовольствия.

Квашеная капуста и домашние соленья

При естественном сквашивании капусты, огурцов, кабачков в них происходят определенные процессы, в результате которых продукты получают совершенно иные свойства. Речь идет именно об овощах, при приготовлении которых не используется уксус, а в качестве консервантов применяют сахар и обычную соль. Так, капуста выделяет сок, который вступает в реакцию с сахаром, и образуется молочная кислота, под воздействием которой в сочетании с солью и происходит процесс ферментации с выделением углекислого газа.

Ферментированная капуста и образующийся рассол содержат аскорбиновой кислоты и бета-каротина в несколько раз больше, чем свежая.

Финики, инжир, изюм, курага – все это просто необходимо есть в зимнее время. Кроме того, что в этих концентрированных продуктах высоко содержание клетчатки, сухофрукты малоалергенны, содержат полный комплект витаминов и минералов, а также необходимых аминокислот.

В мякоти сухофруктов (особенно фиников) рекордное содержание калия, необходимого для перистальтики кишечника, достаточно кальция, есть незаменимые аминокислоты, все они обладают противовоспалительными, а некоторые и отхаркивающими свойствами.

Во всех сухофруктах в разных количествах содержаться магний, цинк, селен, железо.

Пряности

Корень имбиря, перец чили, чеснок – все эти жгучие приправы не просто стимулируют вкусовые рецепторы, повышая аппетит. Благодаря большому содержанию эфирных масел, они обладают явно выраженным противомикробным эффектом. Согласитесь – это именно то, что нужно в период простуд и гриппа. Кроме эфирных масел, все они прекрасный источник аскорбиновой кислоты, бета-каротина и витаминов группы В, а также ряда незаменимых аминокислот.

Жгучие пряности, в особенности имбирь, известны успокоительными и противопаразитарными свойствами. Если вы чувствуете, что простуда наступает, выпейте горячий чай с лимоном и небольшим кусочком имбиря – велика вероятность, что простуда отступит, а если все же болезнь настигнет, выздоровление наступит быстрее.