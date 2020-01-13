СМИ: Одного из лидеров «Талибана» уничтожили с помощью «летающей бритвы» 1 13.01.2020, 15:57

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В Афганистане эту ракету применили впервые.

Об использовании именно этого оружия свидетельствует характер повреждений, полученных автомобилем, на котором передвигался террорист во время его ликвидации.

Для уничтожения одного из лидеров радикального движения «Талибан» в Афганистане применили так называемую «летающую бритву» — ракету AGM-114R9X с лезвиями. Об этом сообщает издание The Drive (перевод - unian.net) со ссылкой на местные СМИ. Как отмечается, об использовании именно этого оружия свидетельствует характер повреждений, полученных автомобилем, на котором передвигался террорист во время нападения: AGM-114R9X вместо обычной боевой части оснащена четырьмя-шестью выдвигающимися мечевидными лезвиями, которые раскрываются непосредственно перед тем, как ракета достигает цели.

По данным The Drive, в Афганистане AGM-114R9X применили впервые. Первая информация об использовании ракеты на территории других стран появилась в мае 2019 года. При этом известно, что вероятнее всего спецподразделения США начали наносить удары данным боеприпасом еще около трех лет назад. В частности, с его помощью были ликвидированы высокопоставленные представители незаконных вооруженных формирований в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене

AGM-114R9X создана на базе ракеты «воздух — земля» AGM-114 Hellfire. Ее точность обеспечивает система полуактивного лазерного наведения, а для запуска может применяться американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как отмечает издание, данный боеприпас можно использовать даже в густонаселенных районах, так как он позволяет избежать случайных жертв. О ликвидации в провинции Кундуз полевого командира Махибуллы, командовавшего отрядами «Талибана» на северо-востоке Афганистана, стало известно 12 января. Отмечалось, что боевик был гражданином Пакистана.