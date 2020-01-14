Майк Помпео: Мир стал безопаснее после ликвидации Сулеймани 14.01.2020, 8:06

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь США заявил, что хуже генерала КСИР был только бен Ладен.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только лидер террористической группировки Аль-Каида Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Касем Сулеймани.

«Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани», — сказал Помпео во время выступления в Стэнфордском университете, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Сулеймани «убил более 600 американских патриотов».

Госсекретарь США указал, что мир стал намного безопаснее после убийства Сулеймани.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, которого убили по его приказу, готовил нападения на четыре дипломатические представительства. В Пентагоне подтвердили эту информацию.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, из международного аэропорта в столице Ирака Багдаде были выпущены по меньшей мере три ракеты. Сначала сообщалось об одном погибшем гражданском и ранении 12 иракских военных.

Позже стало известно, что в результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере семь человек, среди них — командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани и командующий Сил народной мобилизации Ираке Абу Махди аль-Мухандис.

После этого в Пентагоне сообщили, что генерал Сулеймани был убит в ходе операции ВС США в Багдаде по указанию президента США Дональда Трампа.

Советник Али Хаменеи заявил, что Иран готовит удары по военным объектам США.