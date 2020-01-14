Главный тренер «Ислочи» о независимости: Мы самодостаточная страна

Главный тренер «Ислочи» о независимости: Мы самодостаточная страна1
- 14.01.2020, 10:47
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Виталий Жуковский высказал свою позицию по так называемой интеграции.
Об этом главный тренер футбольного клуба «Ислочь» Виталий Жуковский рассказал в интервью «Трибуне»:
- Что же касается независимости страны, то я двумя, тремя руками за. Мы немаленькая и самодостаточная страна, которая в состоянии вырулить в этом бушующем море в одиночку. Я за то, чтобы мы со всеми дружили, но под кого-то ложиться – нет.