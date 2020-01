Ученые нашли древнейшую космическую пыль 14.01.2020, 11:38

Она образовалась примерно 5-7 миллиардов лет назад.

Ученые обнаружили внутри одного из фрагментов метеорита Мерчисон, который упал на юге Австралии в 1969 году, частицы звездной пыли, которая образовалась примерно 5-7 миллиардов лет назад и является самым древним твердым материалом, когда-либо найденным на Земле. Об этом говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает RVTI.

«Это одно из самых захватывающих исследований, над которым я работал. Нам удалось найти древнейшее из известных твердых веществ на нашей планете, которое рассказывает нам о том, как рождались звезды в нашей Галактике», — сказал Филипп Хек, один из авторов исследования из Чикагского университета.

Земля, как и само Солнце, сформировалась примерно 4,5 млрд лет назад в результате сжатия облака материи, состоявшего из межзвездного газа и пыли. По мнению ученых, следы первичной материи Солнечной системы должны были сохраниться в недрах самых древних комет и астероидов.

Жизненный путь всех звезд примерно одинаков: они формируются из частиц пыли и газа, живут от нескольких миллионов до нескольких миллиардов лет, а затем погибают, выбрасывая строительные блоки для будущих звезд, спутников, комет и астероидов – звездную пыль. Некоторое количество пресолярных зерен — твердых частиц, образовавшихся до рождения Солнца — попало в метеорит Мерчисон, где они оставались на протяжении миллиардов лет и в конечном итоге были «доставлены» на Землю. Чтобы их найти, исследователи раздробили куски метеорита в порошок.

В ноябре ученые NASA нашли следы различных сахаров в метеоритах, которые упали на Землю. Главным открытием стала рибоза — ключевой компонент РНК (рибонуклеиновой кислоты). По словам ученых, найденные ими в метеоритах сахара имеют внеземное происхождение. Подобные вещества могли попасть на землю в результате метеоритных дождей. Возможно, именно они и занесли на Землю органические компоненты, из которых потом зародилась жизнь.