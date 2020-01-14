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Пинская школьница отбилась от грабителя

  • 14.01.2020, 11:55
Пинская школьница отбилась от грабителя

Злоумышленник хотел заполучить деньги.

Как пишет пресс-служба УВД Брестского облисполкома, житель Пинска обратился в местную милицию с сообщением, что возле дома на его несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный мужчина и хотел украсть сумку.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Девушка рассказала, что шла домой, когда на нее неожиданно напал неизвестный и попытался вырвать сумку. Она дала отпор нападавшему, и тот убежал. Пинчанка подробно описала его внешность.

По этому описанию через несколько минут около ближайшего магазина правоохранители задержали молодого человека. Этот был 20-летний местный житель.

Молодой человек рассказал, что пытался ограбить девушку, чтобы добыть деньги.


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