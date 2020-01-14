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Илон Маск показал «говорящую» Tesla

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  • 14.01.2020, 19:27
  • 1,443
Илон Маск показал «говорящую» Tesla
Илон Маск

Бизнесмен показал видео, на котором электромобиль обращается к прохожему.

Основатель компании Tesla Илон Маск анонсировал появление электрокаров компании, которые «умеют говорить». Соответствующе объявление СЕО автопроизводителя сделал в Twitter, передает «Новое время».

«Tesla скоро будут разговаривать с людьми, если вы хотите. Это реально», — написал Маск.

К твиту он прикрепил короткое видео, на котором электромобиль Tesla Model 3 обращается к прохожему с фразой «Не стой там столбом, запрыгивай».


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