Илон Маск показал «говорящую» Tesla

Илон Маск показал «говорящую» Tesla1
- 14.01.2020, 19:27
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Бизнесмен показал видео, на котором электромобиль обращается к прохожему.
Основатель компании Tesla Илон Маск анонсировал появление электрокаров компании, которые «умеют говорить». Соответствующе объявление СЕО автопроизводителя сделал в Twitter, передает «Новое время».
«Tesla скоро будут разговаривать с людьми, если вы хотите. Это реально», — написал Маск.
К твиту он прикрепил короткое видео, на котором электромобиль Tesla Model 3 обращается к прохожему с фразой «Не стой там столбом, запрыгивай».
Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa— Buff Mage (@elonmusk) 12 stycznia 2020