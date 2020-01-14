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«Мужа посадили, а директор фирмы ни при чем»

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  • 14.01.2020, 21:14
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«Мужа посадили, а директор фирмы ни при чем»
иллюстрационное Фото

Дальнобойщика из Гродно арестовали из-за груза.

«Он простой водитель, а его уже месяц в камере держат, как рецидивиста», — рассказывает tut.by Татьяна из Гродно про историю, в которую попал ее муж Сергей во время рейса. Мужчина работал дальнобойщиком и перевозил груз, который оказался краденым. Фуру задержала полиция, водителя опросили, и он уехал домой. На повторный вызов полиции мужчина ехать отказался. А во время очередного рейса его задержали на границе и арестовали. Сергея экстрадируют в Швецию, где его ждет суд.

иллюстрационное Фото

«Загрузил ящики в машину, пересчитал, но внутрь не смотрел»

В дальнобой 47-летний Сергей из Гродно пришел недавно — в августе прошлого года. С предыдущей работы мужчина вышел на пенсию по выслуге лет и, чтобы не сидеть дома, решил стать водителем-международником. Прошел обучение, планировал устроиться к белорусскому перевозчику, однако без опыта работы брать его не хотели. Тогда через интернет он нашел вакансию водителя на литовской фирме Atekta из Паневежиса.

— 13 августа муж взял вещи для рейса и поехал в Литву — знакомиться с директором компании Йонасом. 15 августа они заключили трудовой контракт, муж получил зарплатную банковскую карточку. А еще дня через два уехал на свою первую каденцию (работа вахтовым методом. — Прим. ). Стажировку он не проходил, — вспоминает Татьяна, жена водителя.

иллюстрационное Фото

Сергей ездил по Германии и Франции, новая работа мужчине нравилась. Все у него получалось, директор оказался хороший, платил нормально и вовремя. Чуть больше месяца длилась первая вахта новичка, после чего он вернулся в Гродно на три недели — отдыхать.

— Во вторую каденцию шеф попросил Сергея ездить по другому маршруту — из Литвы в Швецию и обратно. До этого туда ездил другой водитель, но на работу он не вышел. Муж согласился.

Первый круг прошел нормально. Жене Сергей рассказывал, что возил деревянные ящики с запчастями. Такую же загрузку он взял во время второго круга.

— Сергей говорил, что внутрь ящиков не заглядывал, только считал сколько их. С грузом были документы, он в них ставил печать. Когда из Швеции он приехал в Паневежис, то по распоряжению директора оставил груженую фуру на стоянке, а документы на груз — в кабине. А сам отправился на отдых в съемную квартиру.

Сергей должен был позвонить супруге вечером того же дня, но на связь муж вышел только на утро. Мужчина взволнованно рассказал, что накануне вечером к нему пожаловала полиция и попросила проехать в участок.

— У мужа спрашивали подробно про груз, который он вез из Швеции: где загружался, смотрел ли, что в ящиках, какие были документы. Ему сказали, что он вез ворованные запчасти, поэтому машину арестовали. После дачи показаний Сергея отпустили.

Дальнобойщик спрашивал у директора о случившемся, но тот ответил, что и сам не знал, что так произойдет. После этого Сергей уехал в Гродно, а еще через две недели с литовской фирмы уволился — не захотел работать на компанию, «где происходят мутные истории».

«Все праздники Сергей провел в камере»

Пока мужчина находился дома, ему несколько раз звонили из литовской полиции: просили приехать и привезти навигатор (у водителя он был личный), ответить на возникшие вопросы. Однако ехать в Паневежис Сергей отказался, ведь расходы на поездку и проживание в Литве ему никто не оплатит.

— Он объяснял полиции, мол, чего я буду к вам ездить? Я уже дал все показания. Предлагал: если надо, напишите письмо нашей милиции, пусть они меня опросят в Беларуси, а потом вам передадут информацию, — объясняет жена Сергея.

Через несколько недель Сергей нашел работу дальнобойщиком в Беларуси, а в декабре новый работодатель отправил его на недельный рейс в Германию. Обратно водитель возвращался 15 декабря. При прохождении границы у мужчины начались неприятности: на польской территории его задержали пограничники и передали местной полиции. Об этом мужчина успел сообщить по телефону Татьяне. Оказывается, шведские правоохранители разыскивали его через Интерпол.

Это письмо дочь водителя София отправила в Администрацию президента

— Через трое суток после задержания прошел суд над мужем. Сергею сказали, что его подозревают в краже машины: она была разобрана и помещена в ящики, которые он перевозил. Решили и дальше содержать его под стражей. А 3 января состоялся еще один суд — на нем постановили экстрадировать Сергея в Швецию. Но город, куда его доставят, не называют и про маршрут, по которому повезут, не сообщают, как будто он рецидивист!

Как только Сергея задержали, Татьяна начала звонить директору литовской фирмы, в МИД, консулу Беларуси в Польше, в белорусскую прокуратуру — просила помощи в спасении мужа.

— Йонас (директор. — Прим.) ответил, что адвокат мужу пока не нужен и вообще надо было Сергею приезжать по вызову в полицию, тогда бы не было задержания. В МИД сказали, чтобы я искала адвоката, но где я возьму такие деньги на его оплату? В прокуратуре заявили, что у них нет таких полномочий — узнавать, почему задержали гражданина Беларуси. Только когда дочь написала письмо в Администрацию президента, с нами начал общаться и отвечать на вопросы консул.

Консул сообщил Татьяне, что был на втором суде над Сергеем. По его словам, к дальнобойщику относятся очень гуманно, чувствует он себя хорошо, условия там нормальные. Водителя попросили письменно изложить все, что он помнит о том злополучном рейсе из Швеции.

— После последнего суда мне удалось буквально минуточку поговорить по телефону с мужем. Голос у него был ужасный, сказал, что чувствует себя очень плохо. У него же давление повышенное — врач прописал ежедневно пить таблетки. Еще у Сергея грыжа межпозвоночная, была операция на колене. Закрыли в камере больного порядочного человека! Все праздники он там был, а сколько еще пробудет… А ведь 9 февраля у него день рождения…

Директор фирмы: «Надо было приезжать, когда полиция вызывала»

Директор литовской фирмы-перевозчика Atekta Йонас сообщил, что с такой ситуацией, как произошла с грузом, который вез Сергей, он сталкивается впервые. Но, по его словам, сейчас в Европе никто не застрахован от аналогичных происшествий. Много случаев происходит, когда вскрывают полуприцеп и воруют оттуда груз, а отвечать за это приходится водителю и фирме-перевозчику.

иллюстрационное Фото

— Нам просто заказали перевезти бэушные автомобильные запчасти из Швеции в Литву, — рассказал Йонас про происшествие с грузом, который вез Сергей. — С этим грузоотправителем мы работали впервые. Краденые эти запчасти или нет — мы не можем знать, даже проверить это не можем — нет таких возможностей. Этот груз вместе с фурой изъяла полиция. Они предполагают, что эти запчасти ворованные, сейчас ведется следствие. Саму машину только недавно мне вернули.

Йонас пояснил, что его самого неоднократно вызывали в полицию для дачи показаний, но о его задержании речи даже не шло. Директор считает, что в этой ситуации ни он, ни водитель ни при чем. А в том, что Сергея задержали, виноват он сам.

— Ему звонили из полиции несколько раз, просили приехать для опроса, хотели что-то уточнить. Он ехать не захотел, хотя я говорил ему, приезжай, сходим в полицию вместе, возьмем адвоката. Предупреждал: тебя могут искать. Скорее всего, полиция расценила это как сокрытие от следствия, поэтому Серегу и задержали, — считает директор Atekta.

По поводу юридической помощи от фирмы Йонас отметил, что в этом нет необходимости — в Швеции Сергею предоставят государственного адвоката.

— Мне сказали, что в Швеции нет разницы: государственный адвокат защищает или тот, которого сам оплачиваешь. Они одинаково хорошо выполняют свою работу, потому что она оплачивается отлично, большие деньги, не то что у нас или тем более у вас. Чем больше адвокат будет «копать» — тем больше получит. Так что не надо об этом беспокоиться…


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