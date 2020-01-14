Швейцарский банк предложил необычный способ заработать на выборах в США 1 14.01.2020, 22:28

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Фото: reuters

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Швейцарский банк Julius Baer предложил клиентам способ заработать на результатах выборов президента США в 2020 году. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Банк в конце января собирается выпустить особые одногодичные структурные ноты — пакеты активов, в основе которых лежат ценные бумаги американских компаний, разделенных на «демократические» и «республиканские». К первым, среди прочего, отнесены Ford, Walmart, McDonald's, Coca-Cola, SunPower и Exelon. Второй портфель включает в себя бумаги технологических и финансовых компаний, например, Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Citigroup, Visa, American Express, Chevron, ConocoPhilips.

Доходность таких нот зависит от изменения стоимости базовых активов. В данном случае банк предлагает инвесторам сделать ставку на то, что стоимость «республиканских» ценных бумаг взлетит, если у власти останется нынешний президент Дональд Трамп или другой представитель Республиканской партии. С другой стороны, инвесторы могут вложиться в «демократические» ноты и поставить на кардинальное изменение политики США при победе кандидата-демократа.

Решение выпустить структурные ноты не является изобретением Julius Baer. В ходе президентских выборов в 2016 году, когда за президентское кресло соревновались Дональд Трамп и демократка, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, другие финансовые институты также выпускали подобные инструменты.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства уже заявил о планах пойти на второй срок. Десятки людей выразили намерение выдвигаться от Демократической партии. Среди них бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор Берни Сандерс и американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.