Михаил Пастухов: Надо просто изменить власть 15.01.2020, 12:01

Михаил Пастухов

Наша правоохранительная система обветшала, как старая изба.

2019 год завершился в Минске акциями протеста против интеграции с Россией. В них приняли участие сотни неравнодушных граждан, пишет для «Свободных новостей» доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.

Потом многих из них подвергли административным санкциям. Почему такое происходит в современной Беларуси? Допустимо ли так относиться к гражданам, которые отстаивают независимость страны? Как восстановить мир и согласие в белорусском обществе?

Акции за независимость

7 декабря 2019 года в Сочи встречались главы государств России и Беларуси, а в Минске более 700 человек собрались на Октябрьской площади. К участникам акции обратились ряд политиков и общественных деятелей, в том числе Павел Северинец, Владимир Некляев, Владимир Орлов, Денис Урбанович, Максим Винярский, Елена Толстая.

Еще одна акция была организована общественной кампанией «Свежий ветер». Около 200 человек встали живой цепью вдоль проспекта Независимости — от главпочтамта до цирка.

На следующий день, 8 декабря, на Октябрьскую площадь снова пришли сотни жителей города. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой говорилось о том, что они не поддерживают интеграцию с Российской Федерацией и выступают против подписания так называемых дорожных карт.

20, 21 и 29 декабря протесты на Октябрьской площади продолжились. К этому времени часть «митинговщиков» была подвергнута административному аресту. Среди них Павел Северинец, Максим Винярский, Денис Урбанович, Евгений Афнагель, Леонид Кулаков. Собравшиеся их вспоминали и требовали освободить.

«Судебный конвейер» снова в работе

Завершающим аккордом года в Беларуси стали суды над участниками несанкционированных акций. Наиболее «урожайным» в этом плане стал день 26 декабря. В большинстве районных судов Минска (Ленинском, Московском, Советском, Центральном, Фрунзенском) по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») подвергли административным арестам и штрафам 16 общественных активистов.

Вот их список: Наталья Сыматыя (30 базовых величин), Алесь Логвинец (30 БВ), Виктор Ковальков, отец Викентий (30 БВ), Елена Толстая (5 суток ареста и 50 БВ), Андрей Войнич (30 БВ), Ирина Счастная (30 БВ), Дмитрий Козлов (блогер Серый Кот), Дмитрий Казакевич (50 БВ), Андрей Кулик, Илья Добротвор, Николай Бамбиза, Павел Северинец, Нина Багинская, Денис Садовский.

27 декабря «судебный конвейер» продолжил работу. Его «жертвами» стали: Алесь Чехольский (15 суток ареста), Стас Шашок (15 суток), Леонид Кулаков (10 суток плюс 50 БВ), Петр Маркелов (30 БВ), Юрий Губаревич (30 БВ), Галина Лагоцкая (30 БВ), Андрей Рогов (30 БВ), Мая Наумова (50 БВ), Денис Юркевич (20 БВ), Антон Жилко (20 БВ), Денис Красочка (20 БВ).

Суды над Владимиром Орловым, Владимиром Некляевым, Вячеславом Сивчиком и Петром Садовским были перенесены на январь 2020 г.

О том, как проходили судебные процессы над «несогласными», может свидетельствовать суд над 80-летним Петром Садовским, бывшим депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, первым послом Беларуси в Германии. Дело рассматривала судья суда Центрального района Минска Юлия Густыр. В назначенное время свидетели-милиционеры на процесс не явились. П. Садовский поставил под сомнение протокол об административном правонарушении, поскольку 7 декабря в 12 часов он находился дома с температурой. На площадь он приехал около 15 часов, побыл там полчаса и вернулся домой. Между тем в протоколе записано, что он был в 12 часов на площади и держал бело-красно-белый флаг. На снимке, продемонстрированном в судебном заседании, был совсем другой человек и в иной куртке. Несмотря на явный провал дела, судья объявила перерыв и перенесла заседание на 9 января.

Данное дело, как и дела в отношении других участников акций против интеграции с Россией, подтверждают правоту здравомыслящих людей о том, что они — не преступники.

Такой вывод следует из анализа норм Конституции. Каждый гражданин вправе и обязан защищать независимость своей страны (ч.3 ст.1). Демократия в Беларуси осуществляется на основе многообразия мнений (ст.ст.4, 33). Значит, каждый может свободно высказывать свое отношение к позиции властей. Гражданам также гарантируется свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, если при этом не нарушается общественный порядок и права других граждан (ст.35). Никакой закон, декрет и указ не могут запретить людям выражать свои мнения и протесты, так как это будет необоснованным ограничением прав и свобод граждан (ст.23 Конституции).

В данной ситуации представители власти (в форме и без нее) не имели права задерживать и судить граждан за то, что они мирно собрались на площади и высказали свое отношение к переговорам по так называемой углубленной интеграции. Речь идет, по сути, о совершении преступлений против правосудия: ст.392 УК («Вынесение заведомо незаконного приговора, решения или иного судебного акта); ст. 397 УК («Заведомо незаконное задержание или заключение под стражу»; ст.404 («Принуждение свидетеля (…) к даче ложных показаний…»). В отношении составителей милицейских протоколов вполне можно говорить о служебном подлоге (ст.427 УК).

Как вернуть согласие?

Для меня как юриста ответ на этот вопрос не вызывает сложности. Надо просто изменить власть, сделать ее более законной, гуманной и подконтрольной народу.

Мне трудно представить, что представители власти — мужчины в расцвете сил — занимаются такой пустой и унизительной работой, а именно: ведут наглую съемку участников мирных акций, потом распознают их через секретные базы данных, составляют трафаретные протоколы об административных правонарушениях, дают в суде заученные показания и отвечают невпопад на конкретные вопросы «правонарушителей».

Кому это надо? Во всяком случае, не сотрудникам милиции, не судьям, не стране. Это надо тем, кто дает незаконные команды и требует их исполнения. Для исключения подобной практики надо провести соответствующие преобразования в политической и правовой сфере. Так, нужна реформа судов и других правоохранительных органов с последующим обновлением кадров. Для этого достаточно изменить порядок назначения на должность. Например, судей избирать, причем на относительно небольшой срок (пять лет). В милицию брать по конкурсу, а всех начальников и прокуроров избирать из состава сотрудников с учетом послужного листа.

И это будет сделано, как только появятся условия для проведения реформ, потому что наша правоохранительная система обветшала, как старая изба. Ремонту она не подлежит. Надо строить современную систему на новой правовой основе.

От редакции

После того как этот материал был подготовлен к печати, в судах Минска прошло более 40 процессов над участниками несанкционированных акций в декабрьские дни.