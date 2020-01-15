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В Вилейке женщина сообщила в МЧС, что у нее в стене застрял Зеленский

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  • 15.01.2020, 12:22
  • 2,524
В Вилейке женщина сообщила в МЧС, что у нее в стене застрял Зеленский
Владимир Зеленский

Она заявила, что «президент Украины прилетел на вертолете и строил какой-то портал».

Очень взволнованная женщина позвонила спасателям в Вилейке и сообщила о экстраординарном происшествии, пишет 1reg.by.

Оказывается, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вилейку на вертолете и строил какой-то портал, но случайно застрял в стене дома этой женщины. Аудиозапись распространил блогер NEXTA.

Женщина просила спасателей ехать как можно быстрее, потому как Зеленский в стене уже не дышит.

Оказывается, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вилейку на вертолете и строил какой-то портал, но случайно застрял в стене дома этой женщины. Аудиозапись распространил блогер NEXTA.

Женщина просила спасателей ехать как можно быстрее, потому как Зеленский в стене уже не дышит.

Судя по аудиозаписи, первые два сотрудника РОЧС были несколько ошарашены, однако третий, вероятно, с этой женщиной уже был знаком:

- Ира, сколько ты уже не пьешь? Сейчас скорую вызовем, поедешь в Новинки. Вместе с Зеленским. Или на борт подымайся, и взлетай вместе с ним.


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