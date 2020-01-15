В Вилейке женщина сообщила в МЧС, что у нее в стене застрял Зеленский

В Вилейке женщина сообщила в МЧС, что у нее в стене застрял Зеленский21
- 15.01.2020, 12:22
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Она заявила, что «президент Украины прилетел на вертолете и строил какой-то портал».
Очень взволнованная женщина позвонила спасателям в Вилейке и сообщила о экстраординарном происшествии, пишет 1reg.by.
Оказывается, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вилейку на вертолете и строил какой-то портал, но случайно застрял в стене дома этой женщины. Аудиозапись распространил блогер NEXTA.
Женщина просила спасателей ехать как можно быстрее, потому как Зеленский в стене уже не дышит.
Оказывается, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вилейку на вертолете и строил какой-то портал, но случайно застрял в стене дома этой женщины. Аудиозапись распространил блогер NEXTA.
Женщина просила спасателей ехать как можно быстрее, потому как Зеленский в стене уже не дышит.
Судя по аудиозаписи, первые два сотрудника РОЧС были несколько ошарашены, однако третий, вероятно, с этой женщиной уже был знаком:
- Ира, сколько ты уже не пьешь? Сейчас скорую вызовем, поедешь в Новинки. Вместе с Зеленским. Или на борт подымайся, и взлетай вместе с ним.