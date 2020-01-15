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СМИ: Белорус взял заложницу в «Москва-Сити»

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  • 15.01.2020, 15:13
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СМИ: Белорус взял заложницу в «Москва-Сити»

Мужчина был вооружен ножом.

В одном из зданий ТЦ «Москва-Сити» на Пресненской набережной в столице России мужчина захватил заложницу. Его уже задержали. Российские СМИ сообщают, что это гражданин Беларуси, передает tut.by.

Полиция задержали мужчину, который угрожал девушке ножом и удерживал ее в одном из зданий ТЦ «Москва-Сити» на Пресненской набережной в Москве.

«Сегодня на службу «02» поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом похожим на нож, удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

В результате инцидента никто не пострадал. Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщает baza.io, мужчину устроившего захват зовут Виктор Крысин. Также сообщается, что он белорус.


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