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Немецкого топ-дипломата заподозрили в шпионаже в пользу Китая

  • 15.01.2020, 15:43
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Немецкого топ-дипломата заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Начато расследование.

Федеральная прокуратура Германии инициировала расследование в отношении бывшего немецкого дипломата, а также двух сотрудников лоббистской компании, которые подозреваются в шпионаже в пользу Китая.

Двое подозреваемых якобы предоставляли частную и деловую информацию Министерству государственной безопасности КНР, тогда как третий дал на это лишь предварительное согласие, передает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время сотрудники немецкой прокуратуры проводят ряд обысков в домах и офисах фигурантов дела в Берлине, Брюсселе, Баден-Вюртемберге и Баварии.

По данным немецкого издания, главным фигурантом дела является бывший член Европейской комиссии, экс-дипломат Европейской службы внешних связей, а также бывший посол ЕС в нескольких странах.

Согласно информации следователей, после своей отставки в 2017 году он устроился на работу в лоббистскую компанию и начал передавать данные своему куратору из Китая, также завербовав двух сотрудников фирмы.


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