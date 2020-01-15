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В центре Минска продают элитное жилье почти за миллион евро, но есть нюанс

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  • 15.01.2020, 16:08
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В центре Минска продают элитное жилье почти за миллион евро, но есть нюанс

После публикации в СМИ собственник повел себя странно.

Апарт-отель Liberty Residence за кинотеатром «Победа», который позиционировался как многофункциональный комплекс, минувшим летом сдали в эксплуатацию. Руку к его созданию приложил крупный молочник Алексей Савчук. Верхние этажи отеля предусмотрены под апартаменты, продажа которых началась недавно. Портал tut.by посмотрел, почем в них квадратный метр и как это выглядит изнутри. Однако приблизительно через час после публикации новости на tut.by объявление о продаже апартаментов, размещенное на сайте Realt.by, было удалено.

Здание за кинотеатром «Победа» на пересечении Комсомольской и Интернациональной начали строить в 2012 году. Застройщиком выступало ООО «Скиспортинвест», учрежденное компанией с эстонским капиталом (80%) и федерацией горнолыжного спорта (20%). В 2017 году фирма с эстонским капиталом в числе прочих была связана с компанией «АЛС-Инвест» бизнесмена Алексея Савчука, который занимает 38-е место в рейтинге самых влиятельных предпринимателей Беларуси и контролирует «Молочные горки».

Объект ввели в эксплуатацию минувшим летом. Первый этаж здания отведен под ресторан, магазин и сферу услуг. Третий и четвертый предусмотрены под офисы с ценой квадратного метра 2,9 — 5,5 тысячи евро. Площадь помещений — 100−300 м². Например, офис с террасой площадью 298 квадратных метров (3-й этаж) обойдется в 887,6 тысячи евро, а самое маленькое помещение в 105 м² - 439,8 тысячи евро, по 4182 за «квадрат».

Под жилье отведены 30 апартаментов на 5−7-м этажах, большая часть которых с террасами и балконами. Общая площадь апартаментов — 100−150 м², цена — 4,3 — 5,3 тысячи евро. Так, апартаменты с балконом на пятом этаже площадью 105 м² обойдутся в 459,7 тысячи евро, а жилье в 150 м² с двойным балконом — 807 тысяч евро.

Продажей офисных помещений и апартаментов занималось агентство «Сильван», специализирующееся на элитной недвижимости. По словам специалиста, апартаменты, расположенные на 5−7-м этажах, продаются в качестве элитного жилья, они полностью меблированы и оснащены системой «умный дом» (фото пока не представлены). Жильцам апартаментов также будут доступны услуги гостиничного сервиса.

Купить жилье и жить в апарт-отеле Liberty Residence можно круглогодично, однако прописаться там нельзя, пояснил агент. Разница с обычным жильем в том, что у апартаментов и квартиры — разные целевые назначения. Такое жилье, например, может использоваться как бизнес — под сдачу в аренду.

О том, что апартаменты уже не продаются, сообщил телеграм-канал «Будни риелтора» со ссылкой на менеджера Liberty Residence. В агентстве «Сильван» подтвердили информацию о том, что сегодня с ними был расторгнут договор на аренду и продажу офисов и апартаментов в Liberty Residence. Причину назвать отказались.


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