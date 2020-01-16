Украинские СМИ опубликовали аудозапись, где премьер-министр критикует Зеленского 16.01.2020, 10:48

Алексей Гончарук

В «Слуге народа» заявляют, что разговор склеен.

На одном из заседаний украинского Кабмина в конце прошлого года, где присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Минфина Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий и его зам Екатерина Рожкова, якобы вырабатывали объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.

В опубликованной на Youtube записи звучат голоса, похожие на премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы НБУ Екатерины Рожковой, пишет censor.net.

Голос, похожий на голос премьер-министра, просит помочь ему объяснить президенту на запланированном совещании по экономической политике, что происходит с курсом, за счет чего он укрепляется, и есть ли в бюджете дыра в 50 миллиардов. Также он заявляет, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов".

После публикации аудиозаписи разгорелся скандал. Появились слухи о том, что Гончарук подал в отставку, однаком Кабмин их опроверг.

Позднее источник nv.ua заявил, что очень похоже на то, что разговор склеен из разных частей.

"На видео напечатанный текст часто не совпадает со сказанным», — говорит собеседник, сравнивая эту историю с ранее опубликованной аудиозаписью беседы нардепа от СН Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога".

По словам источника, в этом же убеждал Гончарук и Офис президента, куда его сегодня вечером, 15 января, пригласили.

Также во фракции предполагают, что аудиозапись слили представители Государственной охраны Украины, где, по словам источника, прослушивают всех топ-политиков страны. Но увольнять Гончарука из-за записи и ее содержания не планируется.