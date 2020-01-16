закрыть
16 января 2020, четверг, 10:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Украинские СМИ опубликовали аудозапись, где премьер-министр критикует Зеленского

  • 16.01.2020, 10:48
Украинские СМИ опубликовали аудозапись, где премьер-министр критикует Зеленского
Алексей Гончарук

В «Слуге народа» заявляют, что разговор склеен.

На одном из заседаний украинского Кабмина в конце прошлого года, где присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Минфина Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий и его зам Екатерина Рожкова, якобы вырабатывали объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.

В опубликованной на Youtube записи звучат голоса, похожие на премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы НБУ Екатерины Рожковой, пишет censor.net.

Голос, похожий на голос премьер-министра, просит помочь ему объяснить президенту на запланированном совещании по экономической политике, что происходит с курсом, за счет чего он укрепляется, и есть ли в бюджете дыра в 50 миллиардов. Также он заявляет, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов".

После публикации аудиозаписи разгорелся скандал. Появились слухи о том, что Гончарук подал в отставку, однаком Кабмин их опроверг.

Позднее источник nv.ua заявил, что очень похоже на то, что разговор склеен из разных частей.

"На видео напечатанный текст часто не совпадает со сказанным», — говорит собеседник, сравнивая эту историю с ранее опубликованной аудиозаписью беседы нардепа от СН Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога".

По словам источника, в этом же убеждал Гончарук и Офис президента, куда его сегодня вечером, 15 января, пригласили.

Также во фракции предполагают, что аудиозапись слили представители Государственной охраны Украины, где, по словам источника, прослушивают всех топ-политиков страны. Но увольнять Гончарука из-за записи и ее содержания не планируется.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц