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Ученые рассказали неожиданный факт о неандертальцах

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  • 16.01.2020, 11:10
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Ученые рассказали неожиданный факт о неандертальцах

Древние люди охотились не только на суше.

Десятки обработанных раковин, найденных в итальянской пещере, показывают, что жившие здесь неандертальцы добывали их со дна и затачивали, получая простейшие скребки и резаки, пишет Naked science.

Неандертальцев мы привычно представляем себе крепкими грубыми охотниками, выходившими сражаться с довольно крупными животными на холодных просторах Евразии. Однако новая статья, опубликованная в журнале Plos One, описывает совершенно иную картину: людей, тянущихся к теплому побережью, опытных пловцов и ныряльщиков. Даже названа она соответствующе — «Неандертальцы на пляже».

Авторы публикации во главе с археологом из Университета штата Колорадо в Боулдере Паолой Вилла (Paola Villa) обследовали находки из пещеры Мосерини (Moscerini), которая находится в центральной итальянской провинции Лацио, на западном побережье страны. Здесь они обнаружили массу ракушек, поднятых древними обитателями пещеры и заостренных для получения скребущих и режущих инструментов.

В общей сложности ученые рассмотрели 167 раковин с обработанными, заточенными краями. 40 из них сохранили гладкую блестящую внутреннюю поверхность, которая указывает на то, что ракушки эти подняли со дна на ближайшем мелководье. Остальные уже подверглись эрозии волнами и песком и, видимо, были собраны некогда на берегу и затем обработаны.

Датировка находок из Мосерини была проведена ранее — по зубу животного, найденного тут же, поблизости от ракушек — и оценивает возраст находок в 100 тысяч лет. Согласно современному мнению, представителей нашего вида, сапиенсов, в тот период в этом регионе еще не было. Поэтому неандертальцы выглядят наиболее вероятными «авторами» обработки раковин. Некоторых моллюсков они могли добывать целенаправленно, ныряя на достаточную глубину у побережья.

Авторы новой работы указывают, что не так давно обследование останков неандертальцев продемонстрировало у них развитие экзостоза — окостенения хрящевой ткани в слуховом канале. Этот синдром известен как «ухо ныряльщика» и развивается при постоянном раздражении слухового аппарата холодной водой. По-видимому, мы вполне уверенно можем сказать, что неандертальцы не только охотились на суше, но с не меньшей охотой добывали и использовали и ресурсы моря.


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