Ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость 5 16.01.2020, 13:01

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Оно поможет замедлить старение.

Биологическое старение организма медленнее у людей, которые предпочитают маложирное коровье молоко, выяснили исследователи Университета Бригама Янга в США. Об этом сообщается на сайте вуза, пишет РИА "Новости".

Саму научную работу, посвященную этой теме, опубликовали в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity 28 октября прошлого года.

В исследовании под руководством профессора Ларри Такера использовалась информация о 5 834 совершеннолетних американских гражданах, которые употребляли либо маложирное молоко (жирностью 1% или обезжиренное), либо молоко повышенной жирности (жирностью 2% или 3,25%). Кроме того, примерно 13% испытуемых не пили коровье молоко в принципе.

Авторы научной работы изучили взаимосвязь между длиной теломеров (концевых участков хромосом, одних из главных индикатора возраста человека. — Прим. ред.) и жирностью употребляемого в пищу молока, а также частотой его употребления.

Разница, которая получилась в исследовании, по словам Такера, оказалась поразительной. Так, за каждый дополнительный процент жирности теломеры укорачивались на 69 основных пар нуклеотидов, что соответствует более чем четырем биологическим годам. В частности, у людей, пивших молоко жирностью 3,25%, теломеры были на 145 основных пар короче, чем у тех, кто предпочитает обезжиренное молоко.

Кроме того, теломеры у людей, вовсе не пивших молоко, также оказались короче чем у тех, кто употреблял в пищу обезжиренное молоко.

По мнению Такера, исследование подтверждает положения, указанные в Диетических рекомендациях для американцев, выпущенных Минсельхозом США на 2015-2020 годы, где маложирное молоко включено в рацион здорового питания.