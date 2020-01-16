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Зеленский отозвал проект изменений в Конституцию по децентрализации

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  • 16.01.2020, 14:09
Зеленский отозвал проект изменений в Конституцию по децентрализации
Фото: mtu.gov.ua

Президент Украины учел мнение миссии ЕС.

Президент Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", который ранее критиковали посольства европейских стран и миссия ЕС.

Как сообщает Европейская правда, об этом сообщили в четверг в пресс-службе офиса главы государства.

Зеленский в четверг встретился с заместителями председателя фракции политической партии "Слуга народа" и принял это решение по результатам встречи. Проект изменений решено направить на доработку.

"Президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон", - отметили в офисе президента.

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти - и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Верховной рады для рассмотрения вопроса децентрализации.

14 января посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил украинской власти, что изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления.

Посольство Германии в Украине раскритиковало проект закона, заявив, что изменения по децентрализации должны укрепить права общин, а новый проект не соответствует этому требованию.

Канада и Швеция призвали Украину провести всеобъемлющие общественные консультации по новому проекту закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.


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