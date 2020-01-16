В Украине на два года снизили возраст призыва в армию 2 16.01.2020, 21:56

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Фото: 2000.ua

Зеленский уравнял возраст призывников и контрактников.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым возраст призыва согласуется с требованиями Закона "О воинской обязанности и военной службе", пишет korrespondent.net.

Указ определяет сроки проведения призывов на срочную военную службу и увольнении в запас срочников.

Также указ предусматривает призыв на срочную военную службу лиц, не достигших 18 лет, в соответствии с требованиями статьи 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Военнослужащие срочной службы не направляются для прохождения службы в район проведения ООС и проходят службу исключительно на мирной территории Украины.

В то же время, согласно статье 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", на военную службу по контракту принимаются граждане в возрасте от 18 лет. Военнослужащие военной службы по контракту участвуют в боевых действиях.

Таким образом, этим указом возраст лиц, призываемых на срочную военную службу, уравнивается с возрастом лиц, принимаемых на военную службу по контракту, в соответствии с законодательством.