Что задумал Путин и к чему такая спешка 9 Андрей Пионтковский, nv.ua

17.01.2020, 21:21

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АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ

Стремительность изменений настораживает.

Путин собирается править пожизненно, и не важно, как он будет при этом называться: президентом, председателем Государственного совета, верховным аятоллой или елбасы. Важно то, что он на днях заявил о таком намерении, и так называемая элита восторженно это восприняла.

Но меня настораживает стремительность изменений. Премьер-министр был утвержден всего за несколько минут, и вот уже появилось сообщение, что референдум об изменениях в Конституции намерены провести в начале мая. Это перекликается с другими планами Путина, о которых я давно говорил: продолжением войны с Западом, которую он развязал в 2014 году и которую рассматривает как реванш за поражение Советского Союза в холодной войне. Все указывает на то, что в июне-июле он решится на серьезную эскалацию и в Украине, и в Европе.

Ведь зачем Путину торопиться? До 2024 года он — законный президент с огромными полномочиями. Зачем все ускорять? Это подозрительно. Думаю, его расчет — в том, чтобы получить всенародное одобрение перед некоей геополитической авантюрой.

По срокам все сходится. Партнеры Украины по нормандскому формату назначили встречу на апрель, и поставили президента Владимира Зеленского на счетчик по плану дальнейшей капитуляции, который он дисциплинированно будет выполнять. Кроме того, 9 мая в России пройдет победобесие. Как раз к этому времени подоспеет народный референдум, который Путин будет рассматривать не только как одобрение своей пожизненной власти, но и как благословление любой своей военной авантюры.

Если Зеленский не выполнит до конца свои обязательства по капитуляции, и возникнет сильное сопротивление гражданского общества, Кремль прибегнет к более силовым методам по принуждению Украины к этому сценарию.

У меня возникла такая историческая аналогия: товарищ Сталин был гораздо более бесспорным диктатором, чем Путин. Но он был генеральным секретарем коммунистической партии, а председателем совета министров был Молотов. Однако 5 мая 1941 года товарищ Сталин вдруг неожиданно назначил себя председателем совета министров — как раз перед началом войны с Германией, которую планировал Советский Союз, но Гитлер его немного опередил. Это такая традиция — придавать больший вес статусу императора перед каким-то имперским походом.

Что касается роспуска кабинета министров, важно помнить, что Дмитрий Медведев в России крайне непопулярен. В общественном сознании вся ответственность за плачевное положение экономики и низкий жизненный уровень ложится на Медведева. Согласно пропаганде, Путин — это гениальные внешнеполитические успехи, а Медведев — плачевное состояние экономики. Теперь добрый Путин выгоняет непопулярного Медведева и начинает расширять свою империю. Такой вот социально-имперский набор, который Путин планирует предложить народу.

Фигура новоназначенного премьер-министра не играет никакого значения. Во-первых, потому что есть верховный аятолла. Во-вторых, в России уже существует сложившаяся система клептократии, и Мишустин не отменит все те схемы, по которым Ротенберг, Ковальчуки, Тимченко и прочие люди, которые играют с Путиным в хоккей, становятся миллиардерами.

Андрей Пионтковский, nv.ua