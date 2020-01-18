США разворачивают Китай против России 3 Телеграм-канал «Медиатехнолог»

18.01.2020, 9:42

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Трамп протоптал свой путь в Азию.

Пока мы спали и пытались переварить произошедшее вчера — послание президента РФ, отставка правительства и новый премьер, в Белом доме была подписана первая часть торговой сделки США с Китаем. Пройдем по важнейшим пунктам:

1. В ближайшие два года Китай будет вынужден увеличить покупку американских товаров на $200 млрд. Помимо промышленных изделий и сельхозпродукции, соглашение включает нефть, СПГ и уголь. То есть США, играя в шантажиста из Голливудского блокбастера, заставил Китай покупать и использовать свои энергетические ресурсы, а значит США разовьет рынок сбыта и инфраструктуру.

Газовозы со сжиженным природным газом кардинально меняют мировую логику транспортировки топлива: "проиграв" свой проект трубы в Средиземье из-за войны в Сирии, Иран попытался развивать южные порты для переориентировки на азиатский рынок СПГ, но получил мощнейшее давление от США. Пока Россия тормозит с СП-2, Вашингтон гонит газ танкерами на Балтику и в Азию, эффективно отсекая других игроков.

Планы США стать к 2024 году крупнейшим экспортером начинают сбываться, в то время как в Москве продолжают мыслить в логике наземных трубопроводов и связанных с такой логистикой локальных конфликтов. США перешли к другой стратегии: им не нужно побеждать в Украине, Сирии или Ливии, достаточно оборвать трубопровод войной и гнать СПГ.

2. КНР также будет приобретать американское оборудование для АЭС.

Даже когда Россия имела значительное влияние на Украине, политтехнологи "Росатома" проводили весьма бестолковые акции протеста против использования американского ядерного топлива, не добившись каких-либо успехов. Теперь украинские АЭС уже не первый год переходят на топливо из США. Китайский рынок теперь тоже под американцами без всяких майданов и войн.

3. До 1 апреля Пекин снимет ограничения на иностранное присутствие в страховом секторе, и рынках ценных бумаг.

Теперь американские рейтинговые агентства смогут выставлять рейтинги китайским облигациям в национальной валюте, американские инвестиции хлынут в китайскую промышленность. Правда американцы не стали отменять введенные ранее пошлины на китайский импорт на сумму $360 млрд. Правда, и дальнейшее повышение пока не предусмотрено.

Предостережения американских аналитиков насчет плотного сближения России и КНР нашли решение во внешней политике США: Трамп протоптал свой путь в Азию, что непременно скажется на российско-китайских отношениях.

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