Трампа по делу об импичменте будут защищать обвинители Клинтона 18.01.2020, 12:37

Процедура приближается к решающей фазе.

В команду юристов, отстаивающих интересы американского лидера Дональда Трампа на слушаниях в сенате, войдут бывшие прокуроры по делу об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона в 1998 году. Об этом сообщают Politico и The New York Times со ссылкой на источники, передает РБК.

По данным изданий, в состав группы представителей Трампа на процессе об импичменте войдет юрист и бывший федеральный судья Кеннет Старр, чье расследование секс-скандала с участием сотрудницы Белого дома Моники Левински привело в 1998 году к импичменту 42-го президента Билла Клинтона. По данным NYT, Трамп считает, что Старр сможет поддержать на слушаниях в сенате мнение о том, что процесс импичмента в отношении него является «незаконным и несправедливым».

К нему на слушаниях в сенате также присоединятся экс-генпрокурор Флориды Пэм Бонди и юрист Роберт Рэй, который сменил Старра в качестве независимого юриста по другому делу Клинтона, связанному с подозрениями в махинациях с инвестициями в недвижимость (обвинения Клинтону и его супруге Хиллари в итоге предъявлены не были из-за недостаточности доказательств). Основными защитниками Трампа на предстоящем судебном процессе будут юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, его личный адвокат Джей Секулоу и Джейн Серен Раскин, которая защищала Трампа во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. CNBC обращает внимание на то, что в состав юристов не вошел другой личный адвокат Трампа Руди Джулиани. В США его подозревают в давлении на президента Украины Владимира Зеленского: Джулиани якобы пытался заставить его инициировать новое расследование деятельности сына бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена — Хантера и украинской газовой компании Burisma.

Кроме того, Трампа будет представлять бывший профессор конституционного права Гарвардского университета Алан Дершовиц, ранее защищавший в 1990-х боксера Майка Тайсона и миллиардера Джеффри Эпштейна. В интервью телеканалу CNBC он пояснил, что, несмотря на то что на выборах в 2016 году голосовал за экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, согласился выступать по делу об импичменте Трампа в сенате с целью «защиты целостности Конституции страны и предотвращения создания опасного прецедента». NYT уточняет, что 81-летний Дершовиц не раз выступал в защиту главы Белого дома в эфире различных телевизионных передач.

В конце сентября палата представителей конгресса США объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого стал июльский разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. The Wall Street Journal писала со ссылкой на анонимного осведомителя, что американский лидер просил украинского коллегу в обмен на оказание военной помощи начать расследование уголовного дела против сына бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на мартовских выборах 2020 года Джозефа Байдена. В декабре палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента — ему вменяют злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. 15 января палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте Трампа в сенат, после чего он официально запустил судебное разбирательство.