В воскресенье в Беларуси ожидается до +4 градусов 18.01.2020, 20:32

Существенных осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 19 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Существенных осадков не прогнозируется, лишь ночью и утром по северо-западу прогнозируются небольшой дождь и мокрый снег. Также в ночные и утренние часы ожидается туман и слабый гололед. Слабый ветер юго-западный, южный.

Ночью температура воздуха будет от -5 до +2, днем - от -2 до +4 градусов.