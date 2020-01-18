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В воскресенье в Беларуси ожидается до +4 градусов

  • 18.01.2020, 20:32
В воскресенье в Беларуси ожидается до +4 градусов

Существенных осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 19 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Существенных осадков не прогнозируется, лишь ночью и утром по северо-западу прогнозируются небольшой дождь и мокрый снег. Также в ночные и утренние часы ожидается туман и слабый гололед. Слабый ветер юго-западный, южный.

Ночью температура воздуха будет от -5 до +2, днем - от -2 до +4 градусов.


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